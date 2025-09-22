Bra: a Cheese successo per il Porro Cervere, “eccellenza del territorio” [FOTO]

“Cheese 2025 é stato un grande successo. Grande passaggio di pubblico, in parte composto da appassionati della Fiera e in parte da incuriositi. Sono stati migliaia gli assaggi offerti e hanno fatto scoprire il gusto a quanti ancora non lo conoscevano, ma il brand é ormai arrivato ovunque e anche da Spagna e Svizzera sono venuti a vedere dal vivo la nostra realtá. Il film ‘La cattedra del contadino’ é stato proiettato a getto continuo e con le nostre dirette social abbiamo portato questa esperienza a tutta la nostra community”.

A commentare la riuscita della macchina organizzativa di promozione del Porro di Cervere è Giacomo Dotta, all’interno del direttivo della Pro loco “Amici di Cervere”.

All’importante manifestazione gastronomica braidese, il Comune ha infatti investito nella promozione del Porro allo stand “creatori di eccellenze” di Confartigianato Cuneo, con il punto di raccolta che è ancora visitabile oggi nel centro della Città della Zizzola, in piazza Carlo Alberto.

Sempre a Bra, Cervere sarà protagonista sabato 27 e domenica 28 settembre alla classica rassegna “Pro loco in Città”, che metterà in vetrina tutte le bontà gastronomiche delle varie associazioni ricreative del territorio. Cervere in questo caso servirà a tutti i commensali le specialità dei ravioli di Porro e il Pastis ‘d Cesca: una battuta al coltello di razza bovina piemontese sempre accompagnata dal Porro locale (in onore della creatrice del piatto, la compianta signora cerverese Francesca).