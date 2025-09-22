Azione: nasce il nuovo coordinamento cittadino di Alba, alla guida Massimo Giachino

Anche ad Alba, Azione rafforza la propria presenza con l’ampliamento del coordinamento cittadino. Lo scorso 2 settembre il Direttivo Provinciale ha confermato alla guida Massimo Giachino. Ad affiancarlo nel coordinamento saranno Gianluca Rovagna (vice coordinatore cittadino con delega alla comunicazione), Bianca Mascolo (responsabile organizzativa cittadina) e Aurora Beltrandi (responsabile gruppo under 30 cittadino).Faranno altresì parte del coordinamento cittadino il Segretario Provinciale di Azione Giacomo Prandi, il responsabile organizzativo provinciale Luca Foglino e il responsabile provinciale per la comunicazione Andrea Castagnotti.

“Nel territorio di Alba, Langhe e Roero, Azione è già presente e attiva da molto tempo, e il radicamento si è confermato con l’apertura della sede di Corso Coppino 31 lo scorso 21 giugno, alla presenza degli On. Ettore Rosato e Daniela Ruffino” – dichiara il coordinatore Massimo Giachino –. “Con questa presenza stabile ci mettiamo a disposizione dei cittadini, ascoltando i loro bisogni e cercando soluzioni concrete. Presso la nostra sede, l’11 luglio, abbiamo organizzato la presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare ‘Diritto a Stare Bene’, per l’istituzione di una Rete Psicologica Nazionale che intervenga presso scuole, luoghi di lavoro e ospedali, con la partecipazione del giornalista del Tg1 Francesco Maesano e di esperti del tema sul nostro territorio. Sempre da luglio assicuriamo due momenti settimanali di presenza e confronto, aperti non solo a iscritti e simpatizzanti, ma a tutti i cittadini interessati alla politica e al sociale: ogni mercoledì dalle 18:00 alle 20:00 incontriamo il responsabile di un’associazione di volontariato, di un’attività commerciale o di un ente attivo sul territorio, mentre ogni sabato dalle 9:00 alle 11:00 facciamo ColAzione in sede, leggendo i giornali e discutendo dei temi nazionali e locali. Un importante lavoro di presenza costante per la comunità di Alba, che ci sta facendo diventare sempre più un punto di riferimento per i cittadini che credono in una politica seria e pragmatica”.

“Questo coordinamento plurale – dichiara Giacomo Prandi, Segretario Provinciale di Azione Cuneo e Vice Segretario Regionale – è un ulteriore passo nel percorso di strutturazione del partito in tutta la provincia. In vista delle prossime sfide elettorali, stiamo rafforzando la nostra presenza locale in molte realtà comunali e ci prepariamo a celebrare i congressi cittadini a inizio 2026. Ad Alba c’è un gruppo solido e motivato, che ha già dimostrato grande capacità organizzativa e un forte radicamento sul territorio. Siamo certi che continuerà a crescere e a portare avanti con determinazione le battaglie di Azione.”

E' possibile seguire le attività del partito su Alba, Langhe e Roero tramite le pagine Facebook e Instagram “Alba in Azione” o per ulteriori info alla casella mail alba.azione@gmail.com