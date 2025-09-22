 / Politica

Azione: nasce il nuovo coordinamento cittadino di Alba, alla guida Massimo Giachino

Faranno altresì parte dell'organizzazione Gianluca Rovagna, Bianca Mascolo, Aurora Beltrandi, il Segretario Provinciale di Azione Giacomo Prandi, il responsabile organizzativo provinciale Luca Foglino e il responsabile provinciale per la comunicazione Andrea Castagnotti

Anche ad Alba, Azione rafforza la propria presenza con l’ampliamento del coordinamento cittadino. Lo scorso 2 settembre il Direttivo Provinciale ha confermato alla guida Massimo Giachino. Ad affiancarlo nel coordinamento saranno Gianluca Rovagna (vice coordinatore cittadino con delega alla comunicazione), Bianca Mascolo (responsabile organizzativa cittadina) e Aurora Beltrandi (responsabile gruppo under 30 cittadino).Faranno altresì parte del coordinamento cittadino il Segretario Provinciale di Azione Giacomo Prandi, il responsabile organizzativo provinciale Luca Foglino e il responsabile provinciale per la comunicazione Andrea Castagnotti

Nel territorio di Alba, Langhe e Roero, Azione è già presente e attiva da molto tempo, e il radicamento si è confermato con l’apertura della sede di Corso Coppino 31 lo scorso 21 giugno, alla presenza degli On. Ettore Rosato e Daniela Ruffino” – dichiara il coordinatore Massimo Giachino –. “Con questa presenza stabile ci mettiamo a disposizione dei cittadini, ascoltando i loro bisogni e cercando soluzioni concrete. Presso la nostra sede, l’11 luglio, abbiamo organizzato la presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare ‘Diritto a Stare Bene’, per l’istituzione di una Rete Psicologica Nazionale che intervenga presso scuole, luoghi di lavoro e ospedali, con la partecipazione del giornalista del Tg1 Francesco Maesano e di esperti del tema sul nostro territorio. Sempre da luglio assicuriamo due momenti settimanali di presenza e confronto, aperti non solo a iscritti e simpatizzanti, ma a tutti i cittadini interessati alla politica e al sociale: ogni mercoledì dalle 18:00 alle 20:00 incontriamo il responsabile di un’associazione di volontariato, di un’attività commerciale o di un ente attivo sul territorio, mentre ogni sabato dalle 9:00 alle 11:00 facciamo ColAzione in sede, leggendo i giornali e discutendo dei temi nazionali e locali. Un importante lavoro di presenza costante per la comunità di Alba, che ci sta facendo diventare sempre più un punto di riferimento per i cittadini che credono in una politica seria e pragmatica”.

 “Questo coordinamento plurale – dichiara Giacomo Prandi, Segretario Provinciale di Azione Cuneo e Vice Segretario Regionale – è un ulteriore passo nel percorso di strutturazione del partito in tutta la provincia. In vista delle prossime sfide elettorali, stiamo rafforzando la nostra presenza locale in molte realtà comunali e ci prepariamo a celebrare i congressi cittadini a inizio 2026. Ad Alba c’è un gruppo solido e motivato, che ha già dimostrato grande capacità organizzativa e un forte radicamento sul territorio. Siamo certi che continuerà a crescere e a portare avanti con determinazione le battaglie di Azione.” 

E' possibile seguire le attività del partito su Alba, Langhe e Roero tramite le pagine Facebook e Instagram “Alba in Azione” o per ulteriori info alla casella mail alba.azione@gmail.com

c.s.

