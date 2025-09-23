Disagi alla circolazione per un tamponamento a San Rocco Castagnaretta

Disagi alla circolazione in mattinata a San Rocco Castagnaretta per un tamponamento avvenuto all’altezza del cimitero. Sul posto intervenuti i sanitari del servizio regionale 118, che hanno prestato soccorso agli occupanti delle due vetture coinvolte, e la Polizia Locale di Cuneo, presente per i rilievi del caso e la regolazione del traffico.