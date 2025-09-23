Disagi alla circolazione per un tamponamento a San Rocco Castagnaretta

Disagi alla circolazione in mattinata a San Rocco Castagnaretta per un tamponamento avvenuto all’altezza del cimitero. Sul posto intervenuti i sanitari del servizio regionale 118, che hanno prestato soccorso agli occupanti delle due vetture coinvolte, e la Polizia Locale di Cuneo, presente per i rilievi del caso e la regolazione del traffico.
In Breve
martedì 23 settembre
lunedì 22 settembre
Che tempo fa
Accadeva un anno fa
Cronaca
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?