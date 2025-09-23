 / Economia

Economia | 23 settembre 2025, 09:15

Benefica On The Road: il mercato più chic di Torino sbarca a None con le sue grandi firme

Domenica 28 settembre, gli stocchisti e gli ambulanti del mercato di Piazza Benefica ti danno appuntamento a partire dalle 8,30 fino alle 19,00!

Dopo i successi nelle piazze delle città piemontesi PIAZZA BENEFICA ON THE ROAD arriva a None, con nuove proposte, dalle 8,30 alle 19,00, dove gli storici stocchisti e ambulanti di Piazza Benefica porteranno le migliori marche e firme di abbigliamento, calzature, accessori, profumi, bigiotteria e articoli per la casa Made in Italy con oltre 50 espositori per accontentare tutti i gusti e le esigenze di stile e di moda dei visitatori.

I punti ristoro e il commercio locale della città vi aspettano durante il vostro shopping!

𝗕𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝗰𝗮 𝗼𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗥𝗼𝗮𝗱, è la Piazza in movimento!

Vieni a scoprire le nostre proposte uniche per questa edizione di Domenica 28 Settembre a None!

Benefica on the Road è il mercato esclusivo che porta nelle piazze del Piemonte le grandi firme e lo stile che si adatta a te!

Per info e contatti chiama Giorgio al 3922272637

Seguici anche su Facebook e Instagram:

Benefica On The Road

@beneficaontheroad 

@mercatopiazzabenefica 

CHI SIAMO

L'Associazione BENEFICA ON THE ROAD (ne parliamo in questo articolo: Giorgio Sanfilippo (Benefica on the road): "Portiamo in giro per il Piemonte il fascino del mercato più chic di Torino") nasce dall'impegno e dalla passione di un gruppo di lavoro già in precedenza impegnato nella gestione del di Mercato Piazza Benefica, che ha portato ai vertici del gradimento cittadino e regionale il mercato Giardino Luigi Martini, più comunemente noto come mercato di Piazza Benefica, con iniziative volte ad esaltare il Made In Italy e la qualità dei prodotti offerti al grande pubblico.

L’attuale direttivo è composto da: Carola Ferrero, Silvia Tocchini, Roberto Cifaldi, Giorgio Sanfilippo, Giorgio Signore, Domenico Restuccia, Giancarlo Polese, Valentina Corbella, Giovanni Bertone.

I.P.

