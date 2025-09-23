Poster: 40 anni di grafica e arte pubblicitaria firmati Aganahuei in mostra dal 27 settembre ad Alba

POSTER è un viaggio di quarant’anni di creatività attraverso 20 opere pubblicitarie realizzate da Aganahuei, la struttura fondata nel 1985 da Pietro de Carolis e Bruno Sacchetto. Più che semplici manifesti, i POSTER di Aganahuei sono opere che fondono arte, pubblicità e identità visiva, trasformandosi in un linguaggio capace di costruire memoria e valore per i brand. In un panorama di campagne effimere, Aganahuei ha sempre cercato di distinguersi attraverso progetti che si ispirano anche ai grandi maestri, artisti del Novecento – da Depero e Marinetti a Dudovich, Testa e Pintori – dimostrando che la pubblicità, se guidata dall’arte, può diventare esperienza culturale e linguaggio visivo senza tempo. Le 20 opere in mostra pertanto raccontano un percorso coerente e in continua evoluzione: anni di sperimentazione, equilibrio tra messaggio ed estetica, una visione capace di generare valore per aziende, eventi e istituzioni.

POSTER è dunque più di una mostra: è la testimonianza di come l’arte possa rappresentare un grande valore aggiunto per la pubblicità, e al contempo, sappia rendere la pubblicità un messaggio unico, forte e memorabile, dando dignità e bellezza alla comunicazione visiva.

La filosofia di Aganahuei nasce dall’incontro tra l’esperienza pubblicitaria di De Carolis e la sensibilità artistica di Sacchetto: un progetto unico, spesso controcorrente, che pone le sue basi nell’arte industriale e che considera la grafica pubblicitaria una forma d’arte. Un’arte contemporanea che utilizza gli strumenti del presente – dalla stampa industriale al digitale – senza rinunciare ai valori della tradizione. Per Aganahuei la tecnologia è guidata dalla creatività, dando vita a uno stile forte, pulito e riconoscibile, capace di parlare al grande pubblico e di resistere al tempo.

Periodo e Orari Esposizione

C.so F.lli Bandiera 19 – Alba dal 27 settembre al 31 ottobre 2025

Giovedì e Venerdì: 16.00 – 20.00

Sabato e Domenica: 10.00 – 13.00 / 16.00 – 20.00

Contatti stampa

Aganahuei – Galleria d’Arte e Comunicazione C.so Fratelli Bandiera 10, Alba (CN) Email: info@aganahuei.it Tel: +39 173 34902

DVC Consulting Piazza Michele Ferrero 4 Email: m.davico@dvc-consulting.it Tel: 393 356261943