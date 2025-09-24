Peste suina africana, nessun nuovo caso in Piemonte e Liguria

Aggiornamento al 21 settembre 2025 – Nessun nuovo caso di positività alla Peste Suina Africana (PSA) è stato riscontrato negli ultimi giorni in Piemonte e Liguria. Il numero complessivo di cinghiali infetti resta quindi invariato: 1.939 casi totali, di cui 1.149 in Liguria e 790 in Piemonte.

Anche sul fronte degli allevamenti suinicoli, non si segnalano nuovi focolai: restano 9 quelli complessivamente accertati dall’inizio dell’emergenza.

La situazione, seppur ancora delicata, non registra peggioramenti: rimangono 187 i Comuni interessati dalla presenza del virus nei cinghiali, un dato che non ha subito variazioni nell’ultima settimana.

Le autorità sanitarie continuano a monitorare il territorio con controlli serrati, al fine di contenere la diffusione della PSA e proteggere il comparto suinicolo regionale.