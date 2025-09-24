Alba, al via la 45ª rassegna cinematografica del circolo Il Nucleo di Alba

" Io sono ancora qui" di Walter Salles è il primo film della rassegna che verrà proiettato l'1 e il 2 ottobre.

La passione per il cinema d’autore ad Alba ha un nome che da 45 anni accompagna spettatori e appassionati: il Nucleo. Anche per la stagione 2025/2026 l’associazione culturale propone un cartellone ricco e variegato, con 17 film tra i migliori titoli internazionali dell’ultimo anno. Le proiezioni si terranno nella cornice della Sala Ordet di Alba, ogni mercoledì e giovedì alle ore 21, a partire dal 1° ottobre.

Un abbonamento dal costo accessibile – 40 euro per l’intera stagione – darà diritto a tutte le proiezioni, sottolineando la volontà del Nucleo di coniugare qualità culturale e partecipazione. L’ingresso sarà consentito esclusivamente tramite tessera, acquistabile presso le librerie cittadine La Torre (via Vittorio Emanuele 19/G), San Paolo (via Vittorio Emanuele 30/A), Milton (via Elvio Pertinace 9), oppure direttamente in Sala Ordet nelle serate di proiezione.

La programmazione:

1-2 ottobre – Io sono ancora qui di Walter Salles (Bra-Fran 2024)

Ambientato nel 1971 in Brasile, un paese stretto nella morsa della dittatura militare, racconta la storia di una madre costretta a reinventarsi quando la vita della sua famiglia viene sconvolta da un atto di violenza arbitraria.

8-9 ottobre – Il seme del fico sacro di Mohammad Rasoulof (Fra-Ger-Iran 2024)

Un dramma che da familiare diviene sociale nell’Iran delle proteste giovanili di piazza.

15-16 ottobre – Dreams di Dag Johan Haugerud (Nor 2025)

La diciassettenne Johanna si innamora della sua insegnante di francese e scrive tutto ciò che prova.

22-23 ottobre – Tre amiche di Emmanuel Mouret (Fra 2024)

Tre amiche (Joan, Alice e Rebecca), i loro mariti, compagni e amori nelle diverse variazioni del sentimento.

29-30 ottobre – Le assaggiatrici di Silvio Soldini (Ita-Bel-Svi 2025)

Dal romanzo di Rosella Postorino un film che propone uno sguardo inedito sul nazismo.

5-6 novembre – Sotto le foglie di François Ozon (Fra 2024)

Una riunione di famiglia non va come previsto.

12-13 novembre – Paternal Leave di Alissa Jung (Ita-Ger 2025)

Un padre non ha la minima idea di come reagire quando si ritrova davanti Leo, la figlia tedesca adolescente mai conosciuta.

19-20 novembre – No Other Land di B. Adra, Y. Abraham, R. Szor, H. Ballal (Pal-Nor 2024)

La storia di amicizia tra l’attivista palestinese Basel e il giornalista israeliano Yuval.

26-27 novembre – The Brutalist di Bradley Corbet (Usa-Can-Gb 2024)

Una famiglia fugge dall’Europa per costruirsi una nuova vita in America. I loro sogni vengono però ostacolati.

3-4 dicembre – Warfare – Tempo di guerra di Alex Garland, Ray Mendoza (Uk-Usa 2025)

Un’immersione nella sconvolgente realtà dei conflitti moderni.

10-11 dicembre – Scomode verità di Mike Leigh (Gb 2024)

Le dinamiche familiari, le fragilità umane e la ricerca di un senso di appartenenza nel mondo.

7-8 gennaio – L’ultima regina – Firebrand di Karim Aïnouz (Gb 2023)

Alla corte dei Tudor, la vita di Katherine Parr, una donna che ha combattuto per essere se stessa. Una rivisitazione del film in costume tradizionale.

14-15 gennaio – Bird di Andrea Arnold (Gb-Fra 2024)

Andrea Arnold racconta una storia ambientata nella zona del Kent, nel Regno Unito.

21-22 gennaio – Nonostante di Valerio Mastandrea (Ita 2024)

Un uomo è ricoverato in ospedale e vive serenamente questa condizione fino a quando un’irrequieta compagna di reparto irrompe nella sua vita.

28-29 gennaio – Duse di Pietro Marcello (Ita 2025)

Eleonora Duse, tornata sulle scene dopo la guerra, affronta crisi artistiche e familiari tra fallimenti teatrali, D’Annunzio e un’Italia in cambiamento.

4-5 febbraio – Noi e loro di Delphine e Muriel Coulin (Fra 2024)

Pierre, operaio delle ferrovie, ha due figli: il maggiore si avvicina a gruppi di estrema destra, in netto contrasto con i valori del padre.

11-12 febbraio – Lo spartito della vita di Matthias Glasner (Ger 2024)

Dramma e commedia, humour e austerità, grottesco e sublime si intrecciano e si fondono in un’unica musica.



Il Nucleo conferma così il proprio ruolo di punto di riferimento per la cultura cinematografica ad Alba, portando in città titoli spesso esclusi dal grande circuito commerciale e creando occasioni di riflessione collettiva.

Per informazioni e aggiornamenti sul programma è possibile seguire la pagina Facebook dell’Associazione culturale Il Nucleo.