Alla scoperta di Villa Belvedere e delle sue cantine: visite guidate domenica 28 settembre

Domenica 28 settembre, Villa Belvedere Radicati, in via San Bernardino 17 sulla collina di Saluzzo, apre le sue porte al pubblico per una visita tematica guidata alla villa e alle sue storiche cantine.

L’evento è organizzato dall’Associazione Arte, Terra e Cielo che gestisce la dimora storica.

Per una visita completa si consiglia di iniziare dal tour della villa per conoscere la sua storia nei secoli e poi passare alle cantine.

Gli orari di visita alla villa sono previsti nelle seguenti fasce: 9,30; 10,30; 11,30; 13,30; 14,30; 15,30 e 16,30.

Le cantine potranno essere visitate alle 10,30; 11,30; 12,30; 14,30; 15,30; 16,30 e 17,30.

È previsto un biglietto per la visita guidata alla villa e un biglietto per la visita guidata alle cantine, con i seguenti costi:

Intero 5 euro, ridotto 3 euro (ragazzi 10-17 anni e over 65)

Gratuito (bambini sotto i 10 anni) e tesserati dell’associazione Arte, Terra e Cielo

Biglietto Famiglia (2 adulti + 2 ragazzi): 12 euro

È previsto un servizio bar con possibilità di aperitivo o pranzo a cura del Caffé Stradivari per prenotazioni scrivere su WhatsApp al seguente numero: 0175-46441

Per informazioni e prenotazioni alle visite della villa e delle cantine è possibile contattare i numeri 351-5718472 oppure effettuare la prenotazione direttamente sul sito: