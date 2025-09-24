“Bibliofantasia” arriva al gran finale: domenica 28 settembre giornata speciale a Saluzzo

Prosegue fino a domenica 28 settembre 2025 “Bibliofantasia”, il programma di eventi e appuntamenti organizzato dalla Biblioteca Civica Lidia Beccaria Rolfi e dalla Libreria Mondadori in occasione del Bibliopride e per celebrare la festa dei nuovi nati.

Giovedì 25, ritrovo alle 17 nella sede della biblioteca ne “Il Quartiere” per “Caro scrittore, cosa leggiamo?” A cura di Pierdomenico Baccalario.

Venerdì 27, alle 17, a Casa Cavassa (via San Giovanni 5) c’è “Babywearing al museo” a cura di Romina Panero e Michele Fresia.

Sabato 27, alle 17, nella sede dell’Apm in via dell’Annunziata, “Respiro tra gli alberi” con Studio Iside.

Gran finale di “Bibliofantasia” domenica 28 con attività fino al tardo pomeriggio, tutte a “Il Quartiere” (piazza Montebello 1).

“Dalle 9.30 alle 19 – spiegano gli organizzatori - si svolgeranno giochi, laboratori, incontri per i genitori con ostetriche ed esperti dell'infanzia, letture in scatola, escape room per i più grandi, lettura animata relazionale, letture in Comunicazione Aumentativa Alternativa, e molto altro. Ci sarà anche lo spazio Nati per Leggere con la consegna del libro ai nuovi nati nel 2024”.