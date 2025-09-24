Magia, teatro e natura nella notte a Caramagna: successo per la camminata notturna nel bosco del Merlino

Una serata indimenticabile, che ha unito natura, teatro, comunità e tradizione. Si è svolta venerdì 19 settembre, con grande successo, la quarta edizione della camminata notturna nel Bosco del Merlino, promossa dalla sezione comunale Cacciatori F.I.D.C. di Caramagna Piemonte, presieduta da Diego Grosso, con il patrocinio del Comune e in collaborazione con la Pro Loco Caramagnese.

L’evento, ormai appuntamento fisso della festa patronale, ha attirato una vera e propria folla di partecipanti – famiglie, bambini ed escursionisti – pronti a immergersi nella suggestiva atmosfera del bosco, illuminato solo da torce elettriche.

Il percorso di 4,8 km, tra asfalto e sentieri puliti, è stato animato da cinque tappe teatrali, con interventi a cura della compagnia "Le ragazze dell’Unitre" di Caramagna. Una vera fiaba itinerante, pensata per coinvolgere grandi e piccoli in un viaggio fatto di storie, creature magiche e riflessioni sulla natura e sul territorio.

Il ritrovo, alle 20.15 davanti al piazzale del cimitero, ha segnato l’inizio di una serata che ha saputo coniugare perfettamente divertimento, cultura e valorizzazione ambientale. Grande apprezzamento per l’organizzazione impeccabile e per l’accoglienza dei cacciatori caramagnesi.

Durante la serata, hanno portato la loro vicinanza anche il presidente provinciale F.I.D.C. di Cuneo Livio Salomone, il presidente regionale Guido Dellarovere e il presidente dell’ATC CN3 Marco Fissiolo.

Non sono mancati i ringraziamenti da parte degli organizzatori al sindaco di Caramagna Piemonte e alla Giunta comunale, per il supporto concreto all’iniziativa, e ai tanti sponsor locali che hanno collaborato alla riuscita dell’evento: Panetteria Aria, Trattoria D’Asti, Ferramenta Bertero, Officina Bedino Adriano.

Una notte di emozioni e condivisione, un appuntamento immancabile, che è già rinnovato al prossimo anno, con la promessa di nuove storie e nuove sorprese nel cuore del bosco del Merlino.