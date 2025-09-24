 / Eventi

Eventi | 24 settembre 2025, 11:47

Parità di genere nelle imprese: incontro al Rondò dei Talenti

Martedì 7 ottobre evento del progetto "Opportunity" con Lorenzo Gasparrini per prevenire dinamiche violente nel mondo aziendale

Rondò dei Talenti, immagine di repertorio

Martedì 7 ottobre dalle ore 9 alle ore 13, presso i locali “Spazio relazioni” del Rondò dei Talenti, si terrà l’incontro nell’ambito del progetto “Opportunity” promosso dalla Cooperativa Sociale Fiordaliso e realizzato grazie al contributo della Fondazione CRC. All’evento parteciperanno esponenti del Comune di Cuneo e di Borgo S. Dalmazzo, Consorzio socio assistenziali di Cuneo, Alba-Bra, Futuro Donna, Confcommercio, Confcooperative, Confartigianato e Camera di Commercio Comitato Imprenditoria femminile, la cooperativa sociale Insieme a voi Spazio e Mediazione Intercultura. Sarà presente, Lorenzo Gasparrini (Scrittore, filosofo femminista) in qualità di relatore.

Il progetto si pone come obiettivo, il prevenire del manifestarsi di relazioni asimmetriche, portatrici di dinamiche potenzialmente violente, rivolgendosi in particolare al mondo delle Imprese e Aziende Saranno presenti anche rappresentanti di imprese del nostro territorio.

