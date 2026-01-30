Che la "Gran Baldoria" abbia inizio: Saluzzo presenta il 98° Carnevale Storico e lancia la sfida del centenario

Il Carnevale Storico Città di Saluzzo, dopo l’importante lavoro fatto negli anni passati con la costruzione di un circuito che ha saputo unire prima Rivoli e Barge infine Nichelino, oggi si propone di iniziare una nuova avventura, ovviamente, affiancandola al tanto lavoro fatto. A tre anni dal “centenario” Saluzzo ha proposto a carristi e maschere un percorso da costruire “insieme”, un “gran premio”, una sfida tra i grandi carri che anno dopo anno ci porterà alla festa del 2028 da un lato, e un progetto di memoria e archivio, tra immagini, suoni e canzoni, per narrare maschere e comuni, storie che affondano le loro radici nella tradizione.

E allora, che la “Gran Baldoria” abbia inizio! Il Carnevale è pronto a tornare protagonista nel Marchesato e non solo. Date, programmi e ospiti del 98° Carnevale Città Saluzzo – 9° Carnevale degli Oratori della Diocesi di Saluzzo – 8° Carnevale delle 2 Province sono stati svelati lunedì 12 gennaio nel corso della conferenza stampa indetta dalla Fondazione Amleto Bertoni nella Sala degli Specchi de “Il Quartiere”, a Saluzzo. Vi hanno preso parte i rappresentanti della Città di Saluzzo, della Fondazione Amleto Bertoni, della Pro Loco di Rivoli, del Comune di Barge e del Comune di Nichelino. Il primo grande appuntamento sarà domenica 1 febbraio alle 10 presso il palazzo comunale di Saluzzo (via Macallè). Vi si svolgerà, infatti, la presentazione ufficiale, con annessa consegna delle chiavi della città, della nuova Castellana, accompagnata dall’immancabile Ciaferlin, dalle Damigelle e dai Ciaferlinot. Sempre domenica 1 febbraio, a seguire, si scenderà in piazza e per le strade per presentare le Maschere e brindare con loro. Confermatissima e persino rinnovata anche quest’anno la liason col 72° Carnevale della Città di Rivoli. Per maggiori informazioni sugli appuntamenti: www.fondazionebertoni.it

“Il 2024 – dicono dalla Fab – è stato l’anno della consacrazione, il 2025 l’anno in cui sono ancora cresciute le collaborazioni, il 2026 è l’inizio di un grande viaggio! La 'grande' sfilata, riconosciuta 'storica' dal Ministero della Cultura, si conferma con 11 carri e un circuito di grande fascino, sicuramente tra i più belli del Piemonte. Con una parata colorata e sognante, con una grandissima festa di piazza, con i grandi carri, con 'carretti' dei bambini della Diocesi, con le bellissime maschere, coloreremo le nostre giornate in un febbraio che, come ogni anno, sarà l’inizio di un bellissimo anno di eventi. Quindi, che Carnevale sia!”

Le novità che ha raccontato questa conferenza stampa sono principalmente tre. L’anno nuovo porta infatti con sé la nuova Castellana e conferma il Ciaferlin, Beppe Roatta, che sarà accompagnato dai suoi fidi Ciaferlinot. Parte anche l’avventura di Saluzzo 100. Infine, si conferma nel circuito del Carnevale delle due Province anche la Città di Nichelino con la sua sfilata. Il circuito immaginato dalle Città di Rivoli e Saluzzo nel 2018, si riconferma, ribadendo la bontà di un’idea nata nella consapevolezza che, insieme, si possono raggiungere importanti risultati.

Nichelino, Piobesi T.se, Pinerolo, Carmagnola, Cavour, Racconigi, Centallo/Fossano, Villafalletto, Scalenghe: sono questi i paesi che prepareranno i 9 carri che le giurie del Carnevale dovranno valutare nella grande sfilata saluzzese. Verzuolo ha accettato la sfida Saluzzo 100 e, tra mele e cartapesta, parteciperà con il suo carro. Saluzzo (Oratorio Don Bosco) si rinnova con un gruppo giovane (al gruppo storico un grande grazie per l’impegno profuso e ora per aver dato continuità accompagnando i giovani) e conferma il suo impegno con il carro dell’oratorio per aprire la sfilata cittadina.

La festa entrerà nel vivo domenica 1 febbraio quando sarà presentata la nuova Castellana dal balcone del Palazzo Comunale di Saluzzo, per poi scendere nelle vie cittadine con le maschere e chiudere al Mercantico che sarà lo spazio dove poter visitare la Mostra degli Abiti delle Castellane, una tradizione che ormai si consolida. Domenica 1 febbraio, prima grande sfilata a Nichelino, per il 10° Carnevale della Città di Nichelino. Sabato 7 febbraio andrà in scena la sfilata notturna dell’11° Carnevale della Città di Barge. Il giorno dopo, domenica 8 febbraio, sarà finalmente tempo della grande sfilata del 98° Carnevale Città Saluzzo.

In settimana via alle visite delle maschere, laboratori ed eventi per i bambini – tante le collaborazioni con Enti e Associazioni del territorio, tra le quali annoveriamo la Fondazione Cr Saluzzo con due serate a tema, quindi sabato 14 febbraio si terrà l’immancabile colazione di Ciaferlin, in serata polenta e Gran Ballo serale al Pala CRS con la musica. A seguire, domenica 15 febbraio, è in programma il 9° Carnevale degli Oratori e, in contemporanea a Rivoli, si terrà la sfilata del 72° Carnevale. Si conclude lunedì 16 febbraio con il “Ballo dei bambini” e il “grande veglione dedicato ai giovani” al Pala CRS di Saluzzo (via Don Giacomo Soleri 16) con le maschere degli Amis del Carlevè.

“Anche quest’anno, non vediamo l’ora – concludono da Fab – di vivere la grande baldoria che ogni anno il nostro Carnevale ci regala. Un grazie quindi alle maschere, ai carristi, ai tanti volontari e a tutti coloro che vivranno insieme a noi questi giorni di festa carnevalesca”.