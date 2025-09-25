Valle Vermenagna, pendolari e studenti chiedono il ritorno del treno delle 7.32

Riceviamo e pubblichiamo:

Gentile direttore,

vorremmo condividere una riflessione sulla situazione delle corse a disposizione dei pendolari della Valle Vermenagna.

Fino alla fine del 2022 era previsto un treno che partendo da Limone alle 7.32, in un orario utilissimo per chi si recava a Cuneo per lavoro, per il mercato o altro, una delle corse delle giornata con maggiori viaggiatori.

Con l’intento di agevolare i lavoratori italiani che si recavano a Tenda (anche in considerazione della chiusura della statale) si era deciso di far proseguire il treno verso Ventimiglia invece di farlo ritornare indietro, cancellando così la corsa verso Cuneo.

Di fronte alle proteste si era rimediato con un bus che partiva con lo stesso orario.

Ma in estate l’Assessore Regionale ai Trasporti aveva risposto alle richieste dei genitori degli studenti delle scuole superiori di Limone, secondo i quali il treno usato dai loro figli arrivava troppo presto a Cuneo (7.19), promettendo di aggiungere un bus per rispondere a questa esigenza.

Promessa mantenuta, ma invece di aggiungere una nuova corsa il bus delle 7.30 è stato anticipato di 35 minuti (e sospeso nel periodo estivo). L’orario, che è ancora in vigore, prevede, quindi, un treno alle 6.40, un bus alle 6.55 per poi dover attendere fino alle 8.40 per il treno successivo.

Abbiamo ritenuto di dover tornare sulla questione, perché abbiamo riscontrato che con l’avvio dell’anno scolastico i bus viaggiano quasi vuoti. Poche unità di studenti a Limone e Vernante e qualcuno in più a Robilante. Di sicuro non tali da giustificare un secondo mezzo che parte da quella stazione, come avviene attualmente. Uno solo sarebbe più che sufficiente.

Invitiamo i decisori a valutare la possibilità di ritornare all’orario delle 7.32.

Naturalmente il servizio dovrebbe essere esteso a tutto l’anno e tanto meglio se con un treno e non con un bus o almeno facendo viaggiare in quell’orario uno dei due bus che attualmente viaggiano semi vuoti.

Riteniamo che tale modifica sarebbe più funzionale alle esigenze dei viaggiatori della valle.

Associazione Gruppo Oltre



