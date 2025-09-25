A Savigliano si presenta il libro su “I Calandra: Claudio, Davide ed Edoardo”

Ultimi appuntamenti al Museo civico-gipsoteca di Savigliano dedicati a Davide Calandra, per ricordare lo scultore a 110 anni dalla morte.
Sabato 27 settembre, alle 16, visita guidata alla gipsoteca Calandra e alla mostra “Io, Santorre. Storia di un uomo, di una famiglia, di una cultura”.
A seguire, alle 17.30, si terrà la presentazione del libro “I Calandra: Claudio, Davide ed Edoardo. Una famiglia per la cultura” (a cura di Aldo Actis Caporale e Massimo Borghesi, Atti giornata di studio, Società piemontese di archeologia e Belle arti, Torino 2024). Con intervento del dottor Walter Canavesio.
Ingresso libero.
Per info: 0172. 712982, oppure: museocivico.gipsoteca@comune.savigliano.cn.it.