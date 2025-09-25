Giornate del Patrimonio, tre chiese antiche da visitare tra Cervasca e Vignolo

Vivere Cervasca odv e i Volontari per l’arte propongono per domenica 28 settembre, nell'ambito delle Giornate del Patrimonio, la visita a tre chiese antiche del territorio di Cervasca e Vignolo.

Alle ore 15, il ritrovo è presso il Santuario di San Maurizio di Cervasca, intitolato anche alla Madonna degli Alpini, con la sua storia millenaria e la splendida vista sulla provincia e anche oltre, nelle giornate più limpide.

Alle ore 16, si scende a piedi alla cappella romanica di San Costanzo, in territorio di Vignolo (da cui si può anche accedere), affascinante nella sua semplicità, con i suoi archetti pensili e il campanile in facciata. Da San Maurizio, si scende poi verso le ore 17 alla chiesa di San Michele, già sede dell’unica parrocchia del territorio fino al 1801. L’attuale edificio settecentesco è ricco di tele risalenti alla seconda metà del secolo, di grande qualità e recentemente restaurate.

Le tre chiese, site su un unico antico percorso, possono essere visitate nell’ordine o, sempre all’ora indicata, anche singolarmente. È indispensabile la prenotazione al 3297317740.