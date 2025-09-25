 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 25 settembre 2025, 08:12

Giornate del Patrimonio, tre chiese antiche da visitare tra Cervasca e Vignolo

Una proposta di Vivere Cervasca odv ed i Volontari per l'arte per la giornata di domenica 28 settembre

Il santuario della Madonna degli Alpini di San Maurizio di Cervasca

Il santuario della Madonna degli Alpini di San Maurizio di Cervasca

Vivere Cervasca odv e i Volontari per l’arte propongono per domenica 28 settembre, nell'ambito delle Giornate del Patrimonio, la visita a tre chiese antiche del territorio di Cervasca e Vignolo.

Alle ore 15, il ritrovo è presso il Santuario di San Maurizio di Cervasca, intitolato anche alla Madonna degli Alpini, con la sua storia millenaria e la splendida vista sulla provincia e anche oltre, nelle giornate più limpide.

Alle ore 16, si scende a piedi alla cappella romanica di San Costanzo, in territorio di Vignolo (da cui si può anche accedere), affascinante nella sua semplicità, con i suoi archetti pensili e il campanile in facciata. Da San Maurizio, si scende poi verso le ore 17 alla chiesa di San Michele, già sede dell’unica parrocchia del territorio fino al 1801. L’attuale edificio settecentesco è ricco di tele risalenti alla seconda metà del secolo, di grande qualità e recentemente restaurate.

Le tre chiese, site su un unico antico percorso, possono essere visitate nell’ordine o, sempre all’ora indicata, anche singolarmente. È indispensabile la prenotazione al 3297317740.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium