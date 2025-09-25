Bene Vagienna, tre interrogazioni della minoranza nel prossimo consiglio comunale

Berardo, Costamagna e Rosso della lista di minoranza L' altra Bene

I tre consiglieri della lista di minoranza “L’altra Bene” Livio Berardo, Adriana Costamagna e Antonella Rosso si sono rivolti al sindaco Claudio Ambrogio, ponendo l’attenzione su tre temi per cui vorrebbero maggiori chiarimenti. Il tutto depositando tre interrogazioni, protocollate in municipio.

La prima interpellanza riguarda la pericolosità per gli attraversamenti pedonali delle vie Lequio Tanaro, Trinità e Carrù, a causa della velocità dei veicoli in transito.

I rappresentanti dell’opposizione si domandano come mai “al tracciamento delle strisce, oggetto di richieste orali, non siano stati affiancati gli opportuni dissuasori”.

Gli stessi esprimono una certa sollecitazione nell’intervenire nei punti critici ravvisati, appellando non solo il Comune, ma soprattutto la Provincia con una “istanza perché sia inoltrata una segnalazione urgente alla Provincia, là dove comincia la competenza di questo ente”.

La seconda interrogazione è la richiesta di una copia del progetto per la valorizzazione dell'area del fossato del Castello. “Immaginando che ne esista la versione digitale, la trasmissione potrebbe avvenire sulla chiavetta USB con cui uno o una componente del gruppo si presenterà”.

La terza e ultima interpellanza riguarda un ulteriore chiarimento da parte dell’amministrazione sulla questione bitumificio, che si sarebbe dovuto realizzare in regione Buretto, ma che, per la soddisfazione di tutti, non dovrebbe sorgere. Il Comune infatti si è detto contrario alla decisione della società Itinera di sottoporre la zona a una valutazione di Impatto ambientale da parte della Provincia per la realizzazione.

Fin qui tutto chiaro. L’unica perplessità da parte dell’opposizione è il non aver compreso a pieno perché ci si sia appellati ad uno studio legale di Torino per resistere in giudizio.

“Preso atto della risposta scritta in data 15 settembre alla loro interrogazione del 28 agosto volta a sollecitare la costituzione in giudizio contro il ricorso della Società Itinera, esprimono soddisfazione per l’assenso. Chiedono al prossimo consiglio sia invece chiarito a voce il senso dell’ultimo paragrafo di tale risposta. – commenta ancora “L’altra Bene” - Con l’occasione richiedono anche di spiegare i motivi per cui è stato scelto a rappresentare il Comune l’avvocato Paolo Scaparone”.









