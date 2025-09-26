Il cuore grande dei donatori: Enrico Carle raggiunge le 100 donazioni di plasma a Savigliano

Riceviamo e pubblichiamo:

Il personale del Servizio Trasfusionale di Savigliano ringrazia il donatore Enrico Carle che oggi si è presentato per la sua 100° donazione di plasma: un traguardo che è il segno di un impegno continuo e costante per una tipologia di donazione che a volte è sottovalutata da chi non ne conosce l’importanza.

“Il plasma è la parte liquida del sangue”, spiega la dr.ssa Tavera, responsabile della SS Medicina Trasfusionale dell’ASLCN1, “ed è necessario per la produzione dei medicinali plasmaderivati, adoperati in molte terapie salvavita. A livello nazionale non è ancora stata raggiunta l’autosufficienza per la raccolta di plasma e questo costringe l’Italia a ricorrere al mercato internazionale per acquisire i medicinali plasmaderivati con un notevole impegno di spesa specie per l’acquisto delle immunoglobuline”.

Il nostro servizio si impegna per sensibilizzare e promuovere la donazione di plasma con incontri nelle scuole ed eventi, come la 24 ore del plasma, che si è svolta presso le nostre sedi nel mese di giugno.

In questa attività di promozione del dono è fondamentale il ruolo delle associazioni.

In particolare questa settimana, in occasione degli 80 anni di attività dell’AVIS di Savigliano, vogliamo ringraziare tutti i donatori e i volontari, per la collaborazione attiva e costante con il nostro servizio, al quale viene garantita la disponibilità continua del sangue e del plasma, necessari per la cura dei nostri pazienti. Un ringraziamento particolare al Presidente dell’AVIS di Savigliano, Giancarlo Rivarossa, che da pochi giorni ha festeggiato la sua 120° donazione.