Alba forma i futuri chef tedeschi: concluso il corso "Kulinarische Reise ins Piemont" per 20 studenti di Münster [FOTOGALLERY]

Si è concluso mercoledì 24 settembre con la consegna degli attestati il corso internazionale “Kulinarische Reise ins Piemont” di Alba Accademia Alberghiera, l’esperienza formativa che ha visto protagonisti venti allievi di cucina dell’Adolph Kolping Berufskolleg di Münster, Germania. A premiare gli studenti tedeschi sono stati l’Assessore della città di Alba con delega ai gemellaggi Davide Tibaldi, il Presidente di Apro Formazione Paolo Zoccola e il Direttore Generale Antonio Bosio.

Il corso “Kulinarische Reise ins Piemont” ha visto tre giornate intense di formazione, con focus sui valori della biodiversità, sulle ricette tradizionali piemontesi, sulle tecniche di cottura e sull’importanza della cultura locale nella cucina italiana.

Nelle lezioni pratiche di cucina gli studenti tedeschi hanno imparato a realizzare le principali ricette della tradizione piemontese anche cucinando a fianco degli studenti di Alba Accademia Alberghiera loro coetanei, in un’ottica di confronto e dialogo interculturale, guidati dal nostro Chef Paolo Taricco.

I giovani Chef di Münster hanno anche avuto l’opportunità di visitare il Museo del Tartufo di Alba Mudet e di incontrare alcuni storici produttori del territorio, tra cui Mulino Marino, Cascina Barroero e l’Azienda Agricola Pavaglione.

Il gruppo è arrivato in Italia grazie ad un progetto di Mobilità Erasmus e in un’ottica di sostenibilità ambientale ha scelto il treno come mezzo di trasporto.

Alba Accademia Alberghiera è orgogliosa di aver contribuito alla specializzazione culinaria di questi giovani talenti: la loro presenza è un’ulteriore conferma della dimensione internazionale di Apro Formazione che collabora con 40 partner in 22 nazioni, punto di riferimento per la formazione culinaria di alto livello e per la promozione della cultura enogastronomica del territorio, anche attraverso lo scambio di competenze, esperienze e culture.