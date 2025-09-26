La mucca sulle scale: un campanaccio d'onore alla premiazione di "Caluma el vache"

Si è svolta ieri, giovedì 25 settembre, la tradizionale manifestazione “Caluma el vache - Il ritorno della mandria a valle” arrivata alla sua ottava edizione e organizzata da Confagricoltura Cuneo, in collaborazione con l’ATL del Cuneese e la Riserva Bianca, il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte e il patrocinio della Provincia di Cuneo e del Comune di Limone Piemonte, nella località di Panice Sottana, una frazione di Limone Piemonte, per celebrare la fine della stagione degli alpeggi.

Durante il momento d’incontro, che ha accompagnato nel tratto finale del suo percorso la mandria di oltre duecento capi bovini dei fratelli Luigi, Davide e Gabriele Dalmasso, la sesta generazione di malgari, seppur con qualche difficoltà nella discesa, dovuta al desiderio degli animali di rimanere in altura visto il bel tempo, dopo i saluti istituzionali e la tradizionale benedizione delle mandrie, per mano del parroco di Limone e Vernante, don Luca Lanave, ha avuto luogo l’attesa premiazione e consegna dei riconoscimenti “Cioca d’Or 2025”.

[Roberto Abellonio, direttore di Confagricoltura Cuneo, mentre consegna il premio d'onore alla famiglia Dalmasso]

Oltre al premio “Cioca d’Or 2025” consegnato allo storico malgaro Michele Gastaldi di Rocca de’ Baldi, un punto di riferimento per gli altri malgari, per la dedizione all’allevamento e alla montagna, il presidente e il direttore di Confagricoltura, Enrico Allasia e Roberto Abellonio, hanno premiato con un omaggio speciale la mucca fuggiasca dei fratelli Dalmasso. La vacca, soprannominata “Donoga”, di razza Piemontese, aveva guadagnato la sua fama per essere scappata durante la transumanza, insieme ad altri nove capi della mandria, domenica 8 giugno, entrando in un condominio nel centro di Limone e addirittura raggiungendo il terzo piano. Grazie all’intervento degli agenti della polizia locale e di altri allevatori, venuti in soccorso ai malgari, la situazione era rimasta contenuta, conclusasi con il recupero immediato degli animali evasi, compresa la mucca "cittadina".

[La mucca Donoga, mentre indossa il campanaccio premio per la sua fuga, con la famiglia di malgari Dalmasso]

Il campanaccio “d’onore per i meriti sul campo” è stato subito fatto indossare dai fratelli Dalmasso alla mucca “Donoga”, scesa insieme agli altri capi della mandria dall’alpeggio, senza questa volta, reclamare la sua libertà urbana.