Una raccolta fondi per ricostruire la mandria dimezzata dalla tragedia di Oncino: "Si riaccende la speranza" [VIDEO]

Dopo l’improvvisa e tragica moria da intossicazione di bovini a Oncino risalente a luglio, a causa probabilmente di una pianta velenosa presente nell’area del pascolo, si riaccende la speranza per il malgaro Giovanni Bonardo, presente ieri, venerdì 25 settembre, alla manifestazione “Caluma el vache”.

“Si cerca di ripartire, anche se ogni tanto la voglia di smettere è venuta a bussare alla porta”, commenta il malgaro. “Mi sono morti, tra convulsioni e schiuma alla bocca, 47 capi, di cui tre vitellini. Un danno da 200mila euro. Ringrazio la comunità che mi ha supportato in questo momento buio.”

Si procede con le analisi, grazie anche al veterinario Topi che segue l’azienda di Bonardo, per scoprire le cause che hanno portato alla strage, cosa che potrebbe essere utile anche ad altri allevatori.

La comunità di Oncino si è stretta intorno al dramma di Bonardo, porgendogli più di una spalla di aiuto. Il supporto è arrivato nei giorni immediatamente successivi all’accaduto dalla famiglia Gaveglio e Mauro Bongiovanni, allevatori di Scarnafigi, che hanno donato quattro vitelli di razza Piemontese all’azienda. Inoltre, alla fiera di Pragelato, la figlia di Bonardo ha ricevuto in dono da un commerciante di Balangero, Bergagna Domenico, una vacca gravida. Anche il comune di Oncino si è attivato, per iniziativa del sindaco Alfredo Fantone, aprendo un conto corrente dedicato per la raccolta fondi a sostegno dell’azienda.

Un ulteriore passo è stato quello di Confagricoltura, che in collaborazione con la Fondazione Specchio dei Tempi, ha attivato una raccolta fondi per supportare concretamente Giovanni Bonardo, che torna a sorridere e a vedere finalmente una speranza diventare realtà.

