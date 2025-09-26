Sanfront e Saluzzo piangono la scomparsa di Claudia Meirone

È deceduta questa mattina, all’età di 56 anni, all’ospedale di Savigliano, Claudia Meirone in Boaglio, dopo un male incurabile scoperto appena un mese fa. Residente nella frazione Robella di Sanfront, Claudia era conosciuta e stimata da tutti come una donna solare, buona e sempre disponibile.

Anche a Saluzzo molti la ricordano per il suo lavoro come commessa alla “Polleria Avalle”, attività che aveva dovuto lasciare per dedicarsi all’assistenza del padre Romano, da tempo malato.

In un ultimo gesto di altruismo, dopo la constatazione della morte e con il consenso dei familiari, le sono state espiantate le cornee, che saranno donate a una persona in attesa di trapianto.

Chi desidera potrà fare visita a Claudia nelle camere mortuarie dell’ospedale di Savigliano, aperte dalle 9 alle 18.

Lascia il marito Gigi, il papà Romano, il fratello Alfredo, il padrino Bruno, la madrina Piera, i cognati, le cognate, gli zii, i cugini, i nipoti, i pronipoti e tutti i parenti.

Il rosario sarà recitato nella parrocchia di Robella a Sanfront domenica 28 settembre alle 20. I funerali si svolgeranno nella stessa chiesa lunedì 29 settembre alle 15, con partenza dall’ospedale di Savigliano alle 14. La salma sarà poi trasferita all’Ara di Bra per il rito della cremazione.