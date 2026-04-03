Bra, viola il divieto di avvicinamento: arrestato 42enne

Proseguono i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Bra nell’area della stazione ferroviaria cittadina e nella vicina piazza Roma, con il supporto delle Squadre di Intervento Operativo del 1° Reggimento Carabinieri di Moncalieri.

Nell’ambito di queste attività, un cittadino di origine albanese di 42 anni, già più volte controllato dai militari, era stato segnalato alla competente Autorità giudiziaria. Nei giorni scorsi, infatti, i gestori di un bar situato nella zona della stazione ferroviaria avevano sporto denuncia, riferendo di essere stati presi di mira dall’uomo negli ultimi mesi, con comportamenti molesti e minacce di morte che avevano generato in loro uno stato di ansia e timore.

A seguito della denuncia, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Asti aveva emesso nei confronti del 42enne il divieto di ritorno nel comune di Bra e il divieto di avvicinamento a meno di 1000 metri dalle vittime.

Nonostante la notifica del provvedimento, l’uomo ha continuato a permanere nel comune di Bra e a recarsi nei pressi dell’esercizio commerciale frequentato dalle persone che avevano denunciato il suo comportamento.

Lo scorso 30 marzo, un equipaggio della “Gazzella” del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Bra ha notato il 42enne mentre violava nuovamente la misura cautelare, procedendo al suo arresto in flagranza.

Il Tribunale di Asti, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei suoi confronti una misura cautelare custodiale. La posizione dell’uomo è ora al vaglio dell’Autorità giudiziaria, che ne valuterà le eventuali responsabilità nel corso del successivo processo.