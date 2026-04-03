Incendio di sterpaglie a Marsaglia: intervento tempestivo di vigili del fuoco e AIB

Squadre dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Mondovì e Ceva, con il supporto degli AIB della zona, sono intervenute nella serata di ieri, giovedì 2 aprile, intorno alle 20.30, per un incendio di sterpaglie nei pressi di Marsaglia.

L’intervento, seppur di piccola entità, si è reso necessario per evitare che le fiamme potessero propagarsi ai boschi circostanti, complice la vegetazione secca. I soccorritori hanno lavorato con rapidità e coordinamento, riuscendo a contenere il rogo in tempi brevi.