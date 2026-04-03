martedì 07 aprile
Immagine archivio
Alpinista ferito sul Monviso, soccorso con l’elisoccorso a Pontechianale
Leggi le ultime di: Cronaca
 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 03 aprile 2026, 07:23

Incendio di sterpaglie a Marsaglia: intervento tempestivo di vigili del fuoco e AIB

Le fiamme, di piccola entità, sono state domate in un paio d’ore evitando rischi per boschi e abitazioni. Nessun danno a persone o cose

L'incendio di ieri sera a Marsaglia

L'incendio di ieri sera a Marsaglia

Squadre dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Mondovì e Ceva, con il supporto degli AIB della zona, sono intervenute nella serata di ieri, giovedì 2 aprile, intorno alle 20.30, per un incendio di sterpaglie nei pressi di Marsaglia.

L’intervento, seppur di piccola entità, si è reso necessario per evitare che le fiamme potessero propagarsi ai boschi circostanti, complice la vegetazione secca. I soccorritori hanno lavorato con rapidità e coordinamento, riuscendo a contenere il rogo in tempi brevi.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium