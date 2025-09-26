A Peveragno si presenta il libro "Autostop attraverso l'Himalaya"

Venerdì 3 ottobre dalle ore 20:30 Baita delle Meschie di Peveragno (CN) presenta AUTOSTOP ATTRAVERSO L’HIMALAYA l’ultimo libro pubblicato dallo scrittore giramondo cuneese Sebastiano Ramello.

Durante la serata Sebastiano racconterà qualche aneddoto di questo suo viaggio a pollice alzato attraverso l’Himalaya indiano trasformato dopo anni nel suo terzo libro pubblicato dalla casa editrice torinese Echos edizioni.

In realtà, come ci racconta l’autore: “un viaggio nel viaggio” visto che il viaggio intero, svoltesi tra India e Nepal, durò circa un anno e mezzo. Un anno e mezzo che lo vide, oltre attraversare l’Himalaya a pollice alzato per circa 4 mesi, attraversare parte dell’India a cavallo di una vecchia motocicletta Royal Enfield, su una canoa tribale in solitaria, per più giorni, attraverso le Backwater in Kerala a collaborare come fotoreporter con la prima giornalista italiana in India e successivamente attraversare per oltre 650 km il deserto del Thar, seguendo le antiche vie dei nomadi, a bordo di un dromedario acquistato a Pushkar di cui nel 2009 presentò un video documentario.

“Il locale non essendo molto grande i posti saranno limitati, si consiglia per questo prenotare il tavolo at tel: 3380916616” suggeriscono i proprietari delle Meschie. (Ingresso libero)

Sabato 4 e domenica 5 ottobre troverete Sebastiano Ramello come firmacopie presso lo stand della casa editrice Echos edizioni a “Portici di Carta”, l’evento che quasi da due decenni trasforma il centro di Torino in una grande libreria a cielo aperto.

Venerdì 10 ottobre dalle ore 13 alle 19:30 sarà nuovamente nel cuneese come firmacopie presso la libreria Giunti al Punto che si trova al Centro Commerciale Grande Cuneo in via Margherita 8.

Sabato 18 ottobre alle 20:45 presenterà il suo ultimo libro presso la sala conferenze del Museo Etnografico di Sampeyre.

Ramello oltre aver scritto e pubblicato Autostop attraverso l’Himalaya ha precedentemente pubblicato La Maschera thriller/giallo internazionale ispirato a fatti di attualità e In viaggio con Maneki narrativa di viaggio in barca a vela nell’Oceano Atlantico.