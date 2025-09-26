Pnrr: sbloccati ulteriori 2 miliardi di euro per l'agricoltura e le filiere italiane

“Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha sbloccato ulteriori 2 miliardi di euro per l'agricoltura e le filiere italiane ma ciò nonostante la sinistra continua a fare critiche strumentali ed inutili”.
È questo il commento dell’onorevole Monica Ciaburro (FdI) rispetto alle critiche mosse dall’opposizione dopo che la cabina di regia del PNRR riunitasi a Palazzo Chigi ha approvato infatti una rimodulazione del Piano che vede 2 miliardi di euro in più per il PNRR agricolo, dedicati ai contratti di filiera.
“Inoltre - sottolinea l’onorevole Ciaburro - sarà attuata una riorganizzazione delle risorse disponibili per dare altri 320 milioni al parco agrisolare. Così le risorse stanziate dal Governo per l'agricoltura in tre anni arrivano ai 14 miliardi di euro. In un periodo così incerto per l'agricoltura italiana ed europea - conclude Ciaburro - il Governo Meloni investe, bene che a Bruxelles imparino ad adottare l'approccio italiano”.