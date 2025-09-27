Alba, “Mani Intrecciate”: una festa per unire le culture con l’associazione Give Me Hand

Un’intera giornata all’insegna dell’incontro e della condivisione. Domenica 1° novembre, ad Alba, l’associazione Give Me Hand – nata nel 2024 a Canale – organizza la prima edizione di “Mani Intrecciate. Festa dell’incontro tra culture”, pensata per far conoscere la giovane realtà che opera nel territorio con progetti di accoglienza, integrazione e sostegno alle persone in difficoltà.

Il programma prenderà il via in mattinata al campo Michele Coppino con la partita di calcio tra i Lions United e la Pan African Associazione di Milano. Nel pomeriggio, ci si sposterà in Zona H, dove a partire dalle 14 il pranzo comunitario aprirà un pomeriggio di festa con balli, giochi e attività di gruppo.

Alle 16 è previsto un momento di dialogo aperto a tutti, dove ciascuno potrà raccontare la propria esperienza. Alle 19 sarà la volta della presentazione ufficiale dell’associazione, con il racconto dei progetti e degli obiettivi. Dalle 20, musica dal vivo e bancarelle animeranno la serata.

Dal direttivo di Give Me Hand spiegano: “Abbiamo voluto organizzare questa festa per presentarci alla comunità. Siamo nati da poco, ma crediamo che sia importante far conoscere la nostra missione: favorire l’inserimento lavorativo, sostenere le persone in difficoltà e promuovere una cultura di pace e solidarietà. Non tutti possono aiutare con una donazione diretta, ma ciascuno può partecipare condividendo un momento di incontro. ‘Mani Intrecciate’ vuole essere proprio questo: un’occasione per avvicinarci e costruire insieme legami nuovi”.

Nello statuto dell’associazione sono indicati servizi ampi: dall’inserimento lavorativo all’accoglienza dei migranti, dalla beneficenza alla tutela dei diritti umani, civili e sociali, fino alla promozione della legalità e della non violenza. Un impegno che si traduce in iniziative concrete per il territorio.

Per partecipare alla giornata è previsto un contributo di 10 euro con prenotazione. “Si mangia, si beve, si balla e si impara” recita la locandina dell’evento.

Prenotazioni tavoli: 391 4293806 – 380 7404125.