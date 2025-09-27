E-learning: anche Law Camp e la Scuola Notarile Viggiani nell’offerta di corsi della galassia Multiversity

Da sinistra Carmine e Vincenzo Maffettone, responsabili delle sedi cuneesi e imperiesi di Multiversity Group, ora in prima linea nell’organigramma di vertice del gruppo leader in Italia del settore education

Non si ferma la crescita di Multiversity, primo gruppo italiano nel settore "education" grazie soprattutto alle università digitali Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma e dei corsi di Sole 24 Formazione e realtà che ora ha ampliato ulteriormente la propria offerta acquisendo una quota di maggioranza in Law Camp.

Società fondata nel 2010 da Raffaele Viggiani, Law Camp annovera al proprio interno la Scuola Notarile Viggiani, prima realtà italiana nella preparazione al concorso notarile, forte di un successo dimostrato dai numeri: il 64% dei vincitori dell’ultimo concorso (risultati pubblicati nel 2024) sono stati allievi della scuola e circa 1.000 notai sui 5.000 oggi in esercizio in Italia si sono formati in questa realtà in soli 15 anni di attività.

A questi si aggiungono oltre 1.500 studenti formati ogni anno per i concorsi di notariato, magistratura (sia ordinaria sia tributaria) e per l’esame da avvocato.

Un successo che si fonda su un metodo didattico di altissima qualità, grazie a un corpo docente composto da alcuni tra i migliori notai, magistrati e avvocati italiani.

Il fondatore Raffaele Viggiani continuerà a essere socio, amministratore delegato, direttore scientifico e docente di Law Camp. Una particolare attenzione sarà dedicata all’integrazione con le università digitali del Gruppo Multiversity per arricchire i corsi di laurea e post-laurea in area giuridica, integrando le competenze dei docenti universitari con quelle maturate da Law Camp nella formazione specialistica.

Con questa operazione, Multiversity rafforza la propria attività nel settore non-university, con l’obiettivo di espandere l’offerta verso nuovi verticali formativi, unendo l’eccellenza didattica di Law Camp alle competenze tecnologiche e accademiche del Gruppo.

SAN RAFFAELE ROMA QUINTA TRA 98 ATENEI

Prima tra le telematiche e quinta in assoluto tra i 98 atenei italiani.

Così l’Università Telematica San Raffaele Roma si classifica per qualità della ricerca secondo i risultai della Valutazione della Qualità della Ricerca per il periodo 2015-2019, effettuata dall’Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur).

La valutazione (anno 2022) ha riguardato le università statali, quelle private comprese le telematiche e gli enti di ricerca. La classifica è determinata dall’indice R, che misura la qualità dei prodotti della ricerca dell’istituzione rispetto alla qualità media di tutte le istituzioni. L’Università Telematica San Raffaele Roma ha raggiunto un valore pari a 1.117, quinta assoluta tra tutti gli atenei italiani. Un risultato di grande rilievo, che testimonia l’alta qualità del corpo docente, che può avvalersi di laboratori di ricerca di grande livello, anche grazie alla convenzione con l’Irccs San Raffaele.

ATENEI DIGITALI: PRIMATO PIEMONTESE PER CUNEO

L’acquisizione appena operata promette di accrescere ulteriormente le attenzioni che Multiversity ha dimostrato di sapere raccogliere anche in Piemonte e in provincia di Cuneo in particolare. Gli importanti numeri raccolti dagli atenei Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma assicurano infatti alla nostra provincia il primato regionale per incremento degli iscritti. Un risultato frutto del lavoro effettuato nelle sedi di Alba, Bra e Cuneo sotto la direzione dei dottori Carmine e Vincenzo Maffettone, capaci di cogliere al meglio una tendenza nazionale che vede le immatricolazioni online in aumento e una sempre maggiore attrattiva di queste realtà, specialmente per chi cerca flessibilità nello studio.

Negli ultimi 5 anni il Piemonte ha infatti registrato un incremento delle iscrizioni alle università telematiche del 218%, con l'e-learning che rappresenta una valida alternativa per gli studenti, soprattutto nelle aree meno coperte da università fisiche.

Secondo l’Osservatorio Università Telematiche, la provincia di Cuneo ha fatto ancora meglio, registrando un incremento del 316% negli iscritti alle università digitali negli ultimi cinque anni, seguita da Asti (+266%) e Novara (+237%). Una crescita che, lungi dall’essere un’anomalia, riflette la capacità di queste realtà di intercettare nuovi bisogni e di adeguarsi a nuovi stili di vita e apprendimento.

Le sedi di Alba, Bra e, ultima arrivata, quella attivata presso il quartiere generale di Confindustria Cuneo, nel capoluogo sono così diventate un punto di riferimento per la formazione universitaria online sul nostro territorio, con un forte numero di studenti e la possibilità di seguire tutto il percorso accademico in loco, esami compresi.

Tra le motivazioni di tale successo la flessibilità che le università telematiche offrono, permettendo agli studenti di conciliare lo studio con impegni professionali o personali, con la possibilità di svolgere esami e discussioni di tesi in presenza. Gli studenti apprezzano inoltre l'approccio e la modalità di studio che le diverse realtà Multiversity mettono a disposizione dei propri iscritti, come la possibilità di fruire delle lezioni online.

UN’OFFERTA AMPIA E ACCESSIBILE

Tra le sedi del Gruppo Multiversity in più rapida crescita, spicca quella di Cuneo, ospitata presso la sede di Confindustria in via Vittorio Bersezio 9.

La struttura consente agli studenti di completare l’intero percorso accademico in loco, con esami in presenza e discussione della tesi, accompagnati da una segreteria dedicata attiva dallo scorso ottobre.

“L’accoglienza positiva riservata alla sede di Cuneo dimostra che il nostro modello didattico risponde perfettamente alle necessità di studenti e professionisti”, spiegano Carmine e Vincenzo Maffettone, promotori e referenti delle sedi Multiversity attive tra Piemonte e Liguria, e che recentemente hanno assunto posizioni di vertice nell’organigramma del gruppo leader italiano del settore education.

Tra Cuneo, Alba, Bra e Imperia, i poli territoriali di Multiversity contano oggi oltre 15.000 studenti, in prevalenza adulti, lavoratori, genitori o residenti in aree periferiche, attratti da un’offerta formativa flessibile e validata, e dalla possibilità di conciliare studio e vita personale.

Le tecnologie adottate – come i tablet connessi direttamente alla sede centrale – consentono inoltre di svolgere esami in modo rapido, efficiente e sicuro, nel rispetto delle normative ministeriali.

“Il nostro obiettivo è chiaro: offrire a tutti la possibilità di accedere a un percorso universitario valido e qualificante, senza barriere geografiche o sociali”, spiegano Carmine e Vincenzo Maffettone. “Il concetto stesso di università deve aggiornarsi: non si tratta più solo di chi può frequentare un’aula a tempo pieno, ma di garantire opportunità a chi studia lavorando, chi ha figli, chi ha interrotto gli studi o chi vive lontano dai centri accademici tradizionali”.

Il tutto nel pieno rispetto delle regole previste dal Decreto Bernini, che impone esami in presenza, didattica sincrona per almeno il 20% del monte ore, rapporto studenti/docenti regolato per legge e valutazioni affidate all’ANVUR, per garantire standard qualitativi comparabili alle università statali.

CORSI DI LAUREA PER OGNI PROFILO

Il catalogo di Multiversity Group comprende 97 corsi di laurea e centinaia di master e corsi di perfezionamento, articolati su tre università riconosciute dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

San Raffaele Roma propone corsi in Scienze dell’Amministrazione, Scienze Motorie (anche con indirizzo “Calcio”), Design Industriale, Scienze dell’Alimentazione, con lauree magistrali in Management, Scienze della Nutrizione e Attività Motorie Preventive.

Pegaso include tra le triennali e magistrali i corsi in Giurisprudenza, Ingegneria Civile, Scienze dell’Educazione, Scienze Turistiche, Scienze Pedagogiche, oltre a 131 master e numerosi percorsi abilitanti e di aggiornamento professionale.

Mercatorum, l’ateneo digitale delle Camere di Commercio, propone corsi in Comunicazione e Multimedialità, Relazioni Internazionali, Gestione di Impresa, Scienze Giuridiche, Psicologia del Lavoro e altri ambiti chiave per l’economia e la cultura digitale.

Law Camp offre i corsi Avvocato Intensivo, Magistrato Ordinario e Magistrato Tributario.

La Scuola Notarile Viggiani ha sede in Milano e organizza un’ampia gamma di corsi (leggi qui) dedicati a chi vuole sostenere il relativo concorso pubblico. Le sue lezioni possono essere seguite sia di persona sia in videoconferenza (diretta o differita).

Qui i nuovi corsi: https://www.unipegasobra.com/