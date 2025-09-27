Le Neopromosse: Quali Riusciranno a Sopravvivere in Serie A?

Dopo i festeggiamenti per l’approdo in Serie A, Pisa, Cremonese e Sassuolo devono fare i conti contro i giganti della massima serie, in una lotta all’ultima giornata per rimanere tra i grandi del calcio italiano.

Pisa

Dopo oltre 30 anni di assenza, il Pisa guidato da Pippo Inzaghi centra la storica promozione in Serie A.

Nonostante quindi una esperienza nella massima divisione che poco ha a che fare con il presente, i toscani si presentano all’appello con un progetto valido e ben strutturato, forse il tassello chiave per una speranzosa permanenza nel primo campionato Italiano.

Con una rosa da oltre 93 milioni di euro, il proprietario Alexander Knaster ha regalato al nuovo mister Gilardino investimenti mirati in tutti i reparti: Scuffet dal Napoli, Nzola e Stengs in prestito, Aebischer e soprattutto Cuadrado a parametro zero per dare esperienza alla rosa.

La squadra dovrà affrontare un calendario difficile fin dalle prime partite, e ciò potrebbe abbassare il morale dei giocatori. D’altra parte, l’esperienza di mister Gilardino, non alla sua prima esperienza in A, potrà essere determinante nella corsa salvezza.

Cremonese

Nonostante a Cremona le premesse non fossero delle migliori, l’inizio campionato ha parlato chiaro: vittoria a Milano ed in casa contro il Sassuolo, doppio pareggio prima a Verona e poi a Parma, provvisoria zona europa ed uno degli unici 4 club ancora imbattuti.

Un risultato che forse però, nonostante una rosa più ridotta rispetto alle corrispettive neopromosse, non dovrebbe stupirci troppo vista l’esperienza di Davide Nicola nella squadre di bassa classifica, soprannominato “mister salvezza” grazie ai suoi due miracoli a Crotone ed a Salerno.

Il club si è infine rinforzato ampiamente durante l’estate, facendo approdare al Giovanni Zini giocatori per alcuni in declino, ma sicuramente con immensa esperienza: Baschirotto, Sanabria ed un Vardy da Leicester che sa di clamoroso.

Sassuolo

Tra le 3 contendenti, il Sassuolo è oggettivamente il club più additato per guadagnarsi la permanenza.

Con un valore rosa di oltre 140 milioni di euro, la squadra di Fabio Grosso si è espansa nella sessione estiva, con un bilancio negativo di quasi 15 milioni di euro.

La squadra societariamente trova un punto di forza proprio nei proprietari in quanto gestita e controllata da una realtà solida ed organizzata come la Mapei.

La squadra ha infine all’attivo ben 8 stagioni in Serie A, anche se la storia recente parla a suo sfavore: dopo la sua ultime promozione del 2023, la sconfitta nei play-out salvezza contro il verona valse la retrocessione da neopromossa per gli emiliani.

Identità, budget, calendario: dove si decide la permanenza in A

Grosso, Nicola e Gilardino portano sul campo idee e concezioni del calcio profondamente diverse: gestione del possesso e catena di trequarti per gli emiliani, compattezza difensiva per la Cremo contro un forte 3-5-2 per gli uomini di Gilardino.

I budget invece parlano chiaro, e mostrano il Sassuolo in pole position grazie ad una rosa che con la Serie B c'entra poco. Ingaggio lordo stimato di 39 milioni per i neroverdi, seguiti dai 34 per la Cremonese mentre si conclude con il Pisa che conta appena 20 milioni di euro.

Il calendario sembra essere invece organizzato in modo eguale per tutte e tre le “contendenti”, con le big da affrontare già nelle prime giornate in cambio però di mesi più leggeri sia prima della pausa invernale che a Giugno.

Punti chiave e quote: la mappa della lotta salvezza

Se la storica soglia della salvezza sono i 37 punti, è di conseguenza matematicamente difficile che tutte e tre siano in grado di rimanere in Serie A, un’eventualità che non si presenta dalla stagione 2008/2009.

Riguardo invece le quote retrocessione, la più additata rimane il Pisa di Gilardino, che con una quota media di 1,50 riceve dai bookmaker una probabilità del 60-65% di scivolare nella seconda serie.

Seguono a ruota il 2,50 (40-45%) della Cremonese, nonostante gli attuali 7 punti sembrano smentire questa statistica, 3,50 del Sassuolo, una quota interessante se si considera la retrocessione dei neroverdi nella loro ultima esperienza da neopromossi.











