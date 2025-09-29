Addio carta d'identità cartacea: Saluzzo organizza sei open day per il rinnovo

Sei giornate speciali, sei “open day Cie” per ottenere la Carta d’identità elettronica. Un’opportunità in vista di una novità che potrebbe riguardare tanti cittadini saluzzesi.
Secondo una disposizione di legge varata nel 2019 (la numero 1157), a partire dal 3 agosto 2026, quindi tra poco più di 10 mesi, le carte di identità cartacee non saranno più valide per espatriare all’interno dell’Europa – Area Schengen.
Il Comune di Saluzzo, quindi, invita pertanto la cittadinanza a rinnovare al più presto i documenti cartacei anche se in corso di validità.
Per farlo, si può scegliere la procedura ordinaria ed effettuare una prenotazione al link https://comune.saluzzo.cn.it/servizi/prenotazioni/
Per offrire maggiori possibilità, l’Ufficio Anagrafe del Comune di Saluzzo ha predisposto delle giornate di “Open day Cie”, in particolare per chi ha ancora il documento cartaceo che perderà la validità all’espatrio nell’agosto 2026.
Le date sono:
- sabato 4 ottobre 2025
- sabato 18 ottobre 2025
- sabato 8 novembre 2025
- sabato 22 novembre 2025
- sabato 13 dicembre 2025
- sabato 20 dicembre 2025
Le persone sono pregate di presentarsi alle 9. Verranno assegnati ticket di ingresso fino a un massimo di 20 persone agli uffici del municipio in corso Roma 1/ter (ex tribunale) muniti di:
- 1 fototessera recente (degli ultimi 6 mesi);
- vecchio documento di identità cartaceo;
- costo: 22 euro (bancomat o contanti).