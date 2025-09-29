"Lavoro povero": Chiesa e istituzioni cercano soluzioni per Alba-Bra

Le diocesi di Torino e Alba, con il patrocinio dei Comuni di Bra e Alba, organizzano per lunedì 6 ottobre alle 20.30 un importante momento di confronto sul tema del "Lavoro povero" e sugli interventi della formazione e delle politiche attive del lavoro.

L'incontro, che si terrà presso l'Istituto Salesiano di Bra in viale Rimembranze 19, vedrà la partecipazione di esperti del settore, rappresentanti sindacali e delle agenzie formative del territorio. Dopo i saluti istituzionali, interverranno Giorgio Vernoni (ricercatore IRES Piemonte) e Manuela Negro (Centro per l'impiego di Alba-Bra).

Seguiranno le testimonianze di Claudia Alessandri della Caritas interparrocchiale di Bra e Luigi Capocchia di Confartigianato, prima della tavola rotonda moderata da Arturo Faggio sul tema "Servizi al lavoro e formazione per un'occupazione dignitosa nel territorio Alba-Bra".

Al dibattito parteciperanno i rappresentanti delle principali agenzie formative (CNOS-FAP e APRO), delle associazioni di categoria (ASCOM, Confcooperative), dei sindacati (CISL) e dei servizi per il lavoro (SEAZ).

Le conclusioni saranno affidate a Gianni Manzone (Ufficio Diocesano per la Pastorale Sociale e del Lavoro di Alba), al sindaco di Bra Gianni Fogliato e al presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

L'ingresso è libero e aperto a tutti gli interessati.