Pro Loco e Associazioni d'arma: Cuneo prima provincia con 33 beneficiari e 780mila euro

Sono 121 le associazioni - 84 Pro Loco e 37 Associazioni d’Arma- distribuite in tutte le otto province piemontesi che ora riceveranno della Regione Piemonte un contributo per complessivi 3 milioni di euro. È il risultato dello scorrimento della graduatoria del bando per la quale erano state dichiarate idonee, in attesa di finanziamento.

Cuneo si conferma la provincia piemontese con il maggior numero di associazioni beneficiarie dei nuovi contributi regionali. Sono infatti 33 le realtà del territorio - 25 Pro Loco e 8 Associazioni d'arma - che riceveranno complessivamente 781.092,31 euro grazie allo scorrimento della graduatoria del bando regionale, reso possibile da un nuovo stanziamento di 3 milioni di euro del Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile).

Nel dettaglio provinciale, dopo Cuneo seguono Torino con 27 beneficiari (668.382,53 euro) e Alessandria con 17 (409.301,06 euro). Le province di Alba-Bra (Asti) vedono 9 associazioni finanziate per un totale di 223.673,67 euro. I 3 milioni totali sono suddivisi in 900mila euro alle Associazioni d'arma e 2,1 milioni alle Pro Loco.

«Con questi 3 milioni di euro – dichiara il presidente della Regione Alberto Cirio - diamo continuità a un percorso già avviato nella scorsa legislatura, quando la Regione ha scelto di puntare sulle Pro Loco come riferimento stabile delle comunità locali. Un impegno che è cresciuto nel corso degli anni: le risorse messe a disposizione hanno ormai sfiorato i 10 milioni di euro, segno di una scelta politica che ha trovato conferma stagione dopo stagione. Il turismo oggi è diventato un motore economico di primo piano per il Piemonte anche grazie a chi, con generosità e volontariato, mantiene vive le tradizioni, anima i paesi e rende accoglienti i nostri territori».

Sottolinea l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi Paolo Bongioanni: «Le Pro Loco e le associazioni d’arma del Piemonte rappresentano un patrimonio inestimabile nell’azione di volontariato, di aggregazione sociale, di custodia delle identità comunitarie e al tempo stesso di promozione turistica dei nostri territori e valorizzazione del nostro patrimonio enogastronomico. È un tessuto formidabile che ora andremo a rafforzare anche con il ritorno del sostegno della Regione alle fiere e sagre legate ai prodotti tipici espressione del territorio».

«Registriamo ancora una volta il continuo e fondamentale sostegno da parte della Regione per la riuscita di una promozione strutturale del Piemonte – sottolineano il presidente regionale Unpli Fabrizio Ricciardi e il vicepresidente Stefano Raso –, l’esperienza maturata dall’assessore Bongioanni negli ultimi vent’anni come direttore dell’Atl di Cuneo è sicuramente un valore aggiunto per la progettazione futura delle nostre associazioni in condivisione con la Regione. Si dimostra così una forte attenzione al nostro mondo e soprattutto alle attività dei tanti volontari che quotidianamente dedicano il loro tempo alla promozione del territorio».

Un sostegno concreto che premia il dinamismo del volontariato cuneese e albese, da sempre protagonista nella promozione delle eccellenze locali e nell'organizzazione di eventi che valorizzano le tradizioni e i prodotti tipici del territorio.



Questa la distribuzione dei contributi suddivisi per province: