Street Food Festival ad Alba: il gusto invade Albaland dal 3 al 5 ottobre 2025

L'autunno albese si accende di sapori unici. In concomitanza con l'apertura di Albaland 2025, il più grande Luna Park della provincia di Cuneo, torna l'attesissimo Street Food Festival. Dal 3 al 5 ottobre 2025, Piazza Medford si trasformerà in un paradiso per i buongustai, offrendo un weekend inaugurale all'insegna del gusto e del divertimento.
Un'esplosione di sapori: cosa assaggiare al festival
Il primo fine settimana di Albaland sarà interamente dedicato alle eccellenze del cibo da strada. Numerosi food truck si daranno appuntamento per proporre un'ampia varietà di specialità culinarie, pensate per soddisfare ogni palato. Tra le prelibatezze che potrete gustare ci saranno:
- Hamburger gourmet
- Piadine artigianali
- Arancini siciliani
- Gnocco fritto
- Spiedini di pesce
Il tutto sarà accompagnato da una selezione di birre artigianali, perfette per brindare all'inizio di un mese di festa. Questo evento si conferma come un'occasione imperdibile per unire l'adrenalina delle giostre a un'esperienza gastronomica di alta qualità.
Un connubio perfetto con la Fiera del Tartufo e Albaland
Lo Street Food Festival si inserisce in un contesto unico: l'apertura di Albaland, il Luna Park che animerà Alba dal 3 al 26 ottobre 2025, e la prestigiosa Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba. Questo connubio attira ogni anno migliaia di visitatori da tutto il mondo, creando un'atmosfera magica dove divertimento, cultura e alta gastronomia si incontrano.
Mentre vi godete le specialità del festival, potrete ammirare le imponenti attrazioni del parco, come la Ruota Panoramica di oltre 38 metri e la Sky Tower di 40 metri, che svettano su Piazza Medford.
Informazioni Utili per i Visitatori
Date: Lo Street Food Festival si terrà venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025.
Luogo: Piazza Medford, Alba.
Contesto: Evento di apertura di Albaland 2025, che proseguirà fino al 26 ottobre.
Per restare aggiornati su tutte le novità e gli eventi di Albaland, è consigliabile seguire i canali ufficiali.
Facebook https://www.facebook.com/albaland
Whatapp +39 328 0004107 Mail albaland.2021@gmail.com