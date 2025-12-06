Al centro commerciale GRANDE CUNEO il Natale è spettacolare!

Dicembre è il mese dell’attesa, dei desideri e dei momenti condivisi. Anche quest’anno Grande Cuneo si prepara a celebrarlo con un programma che trasforma ogni giornata in un’occasione speciale. Luci, installazioni e atmosfere suggestive accompagnano i visitatori dalla mattina alla sera, rendendo il Centro ancora più accogliente e perfetto per vivere il Natale insieme.

Il primo appuntamento è lunedì 8 dicembre con Disegni e Letterine: un laboratorio pensato per i bambini, ma capace di coinvolgere anche i genitori. Tra fogli colorati, glitter e fantasia, i più piccoli potranno scrivere la loro letterina o preparare un disegno da portare a casa o lasciare in Centro, in attesa che Babbo Natale lo legga. Un momento semplice e poetico che inaugura lo spirito delle feste.

Si prosegue domenica 14 dicembre, quando la galleria si animerà con l’energia contagiosa del Trampoliere e Giocoliere, una coppia di artisti pronti a portare stupore, risate e leggerezza a grandi e piccoli. Un pomeriggio fatto di curiosità, giochi di abilità e piccoli numeri che sorprendono e mettono il buonumore.

Il clima natalizio raggiunge il suo picco nel weekend del 20 e 21 dicembre, quando Babbo Natale e il suo Elfo arrivano in Centro per un dolcissimo Meet&Greet con caramelle. I bambini potranno incontrarli di persona, scattare una foto ricordo e vivere quel momento magico che ogni anno fa brillare gli occhi di tutta la famiglia. Un appuntamento che unisce tradizione, emozione e l’atmosfera autentica del Natale.

Dal 22 dicembre al 18 gennaio, il programma si arricchisce con il Cinema 7D, un’esperienza immersiva che unisce effetti speciali, narrazione e coinvolgimento totale. Un’attività pensata per famiglie, gruppi di amici e per chi desidera vivere qualcosa di diverso dal solito, all’interno del Centro durante le festività.

Con questo calendario, Grande Cuneo conferma ancora una volta la sua vocazione a essere un punto di riferimento per la comunità: un luogo dove lo shopping incontra l’intrattenimento, dove le famiglie trovano uno spazio accogliente e dove ogni mese è l’occasione per vivere qualcosa di nuovo.

Tutti gli aggiornamenti sugli eventi natalizi e sulle prossime iniziative sono disponibili su centrograndecuneo.it e sui canali social del Centro.