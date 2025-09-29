Arte e visite guidate a Vicoforte con l’Associazione VIA

Sabato 4 ottobre l’Associazione VIA, in collaborazione con il Comune di Vicoforte, propone un ampio programma che, oltre a visite guidate, vedrà l’installazione nell’ex Confraternita di un’opera dell’artista romano Antonio Capaccio.

Per le visite guidate la prenotazione è obbligatoria e gratuita.

Alle ore 15 è prevista la visita del Santuario alla quale seguirà la passeggiata lungo via San Rocco per visitare la Cappella intitolata al Santo e due installazioni: Miracle di Emilio Ferro e Atto Unico-Campane di Giovanni Ozzola. Si proseguirà quindi verso l’ex Confraternita dei Battuti, posta davanti al Municipio, dove sarà inaugurata l’installazione dell’opera ”Senza Titolo” di Antonio Capaccio.