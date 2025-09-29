 / Eventi

Arte e visite guidate a Vicoforte con l’Associazione VIA

Il 4 ottobre tra Santuario, cappelle e installazioni l’inaugurazione dell’opera di Antonio Capaccio nell’ex Confraternita

Sabato 4 ottobre l’Associazione VIA, in collaborazione con il Comune di Vicoforte, propone un ampio programma che, oltre a visite guidate, vedrà l’installazione nell’ex Confraternita di un’opera dell’artista romano Antonio Capaccio.

Per le visite guidate la prenotazione è obbligatoria e gratuita. 

Alle ore 15 è prevista la visita del Santuario alla quale seguirà la passeggiata lungo via San Rocco per visitare la Cappella intitolata al Santo e due installazioni: Miracle di Emilio Ferro e Atto Unico-Campane di Giovanni Ozzola. Si proseguirà quindi verso l’ex Confraternita dei Battuti, posta davanti al Municipio, dove sarà inaugurata l’installazione dell’opera ”Senza Titolo” di Antonio Capaccio. 

Per maggiori informazioni e per le prenotazioni accedere al sito dell’Associazione VIA: https://www.associazionevia.org/eventi/

