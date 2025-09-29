Alba ringrazia i partecipanti alla Pigiama Run

Riceviamo e pubblichiamo:

Venerdì 26 settembre si è svolto ad Alba un evento speciale, il PIGIAMA RUN promosso dalla LILT-OdV di Cuneo/delegazione di Alba in contemporanea con le LILT di tante altre città italiane.

Obiettivo: sensibilizzare la popolazione sulla malattia oncologica infantile, essere vicini ai bambini malati di tumore e sostenere i reparti di Oncologia Pediatrica (per noi il reparto di pediatria oncologica di Savigliano) La partecipazione all’evento comportava l’indossare un pigiama, quel pigiama che i bambini malati devono indossare durante la loro degenza ospedaliera.

L’evento prevedeva una camminata non competitiva nei dintorni del quartiere Piave unita ad un momento di festa e di amicizia rallegrato dall’esibizione del gruppo di giovani atlete della palestra TITANS e dal gruppo Nasi Rossi/ArcobalenoV.I.P AlbaBra con i loro costumi e trucchi. Radio Alba ha trasmesso la festa in diretta con interviste e musica.

Al termine della camminata l’APRO-Accademia Alberghiera ha offerto a tutti i partecipanti un gustoso piatto di pasta; è seguito un piccolo buffet con focacce, pizza, frutta, crostata e gustose fette di pane proposte dall’Associazione Panificatori della provincia di Cuneo. Ai partecipanti inoltre è stato assegnato un pacco gara con gadget regalati da associazioni e aziende locali (Progetto Scaldacuore, Confederazione Italiana Agricoltura, Sinergie di Montaldo, San Bernardo, Banca d’Alba...) e nazionali.

Per l’ambulanza di servizio ringraziamo i volontari dell’ASAVA Tutti noi volontari della LILT di Alba ringraziamo di cuore le persone che hanno aderito e partecipato condividendo le motivazioni che ci hanno spinto ad organizzare l’evento. La riuscita, considerando le nostre forze, è stata ottima grazie alla collaborazione di tutti.

L’importo ricavato sommato a quello raccolto nelle altre manifestazioni della provincia (Cuneo e Verzuolo/Saluzzo) si aggira sui 15.000 euro.

Ce la faremo a superarci il prossimo anno? Arrivederci al Pigiama Run 2026 allora! Grazie ancora!