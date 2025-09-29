Bra: modifiche temporanee alla viabilità in via Craveri dal 6 al 14 ottobre

Per permettere i lavori di posa delle travi prefabbricate relativi al cantiere per la realizzazione della nuova palestra dell’IPS Velso Mucci di Bra, nei prossimi giorni la viabilità in via Craveri subirà alcune modifiche.

La Provincia di Cuneo ha infatti comunicato che, dal 6 al 14 ottobre 2025, si procederà al montaggio del solaio di copertura della palestra tramite autogru.

Al fine di consentire le fasi di accesso, montaggio nonché le successive lavorazioni, è prevista la chiusura temporanea di via Craveri, nel tratto compreso tra via Barbacana e fino a via Ospedale, da lunedì 6 a venerdì 10 ottobre e da lunedì 13 a martedì 14 ottobre, dalle ore 8:00 alle ore 18:00. Sarà conseguentemente chiuso al traffico anche vicolo Fossaretto, eccezion fatta per i residenti. Chi proviene da via Provvidenza avrà svolta obbligatoria a sinistra in direzione di corso San Secondo.

E’ inoltre disposto il divieto di transito pedonale nel tratto di via Craveri compreso tra via Barbacana e via Provvidenza dall’ 8 al 10 ottobre, sempre dalle 8 alle 18. I soli residenti potranno avere accesso esclusivamente pedonale in caso di necessità, con la dovuta cautela e nel rispetto della sicurezza di cantiere.

La ditta appaltatrice posizionerà i cartelli indicanti i divieti e le informazioni necessarie per avvisare la cittadinanza delle modifiche temporanee alla viabilità. I varchi saranno presidiati da movieri, anche in collaborazione con la Protezione civile

In accordo con la Dirigenza scolastica, la Provincia di Cuneo ha reputato necessario prevedere la chiusura della sede dell'istituto I.P.S. "Velso Mucci" e delle aule dell'I.I.S. "Guala" ospitate nella scuola “Piumati” posizionate su via Craveri nei giorni 8, 9, 10 ottobre, con relativo temporaneo spostamento delle classi interessate presso altri idonei locali.

Parallelamente il Comune di Bra ha disposto la sospensione temporanea dell’accesso e dell'utilizzo della manica del fabbricato ad uso scolastico su via Craveri ospitante al piano terra e al primo piano l'Istituto Comprensivo Secondario di Primo Grado Bra 1 “Piero Angela”. Le famiglie saranno direttamente informate delle variazioni dagli Istituti scolastici.