Savigliano, in corso l'asfaltatura di strade e rotonde

Il Comune di Savigliano sta procedendo in queste ore all'asfaltatura di alcuni tratti di strada, in particolare nodi di viabilità interna, in prossimità delle rotonde, che presentavano il manto stradale particolarmente ammalorato.
È in corso nella giornata di oggi il rifacimento dell'asfalto nei pressi rotonda di via Cervino. Seguirà la rotatoria di via Torino, all'incrocio con corso Isoardi, dove è già stato fresato il manto stradale.
Si passerà successivamente all'attraversamento pedonale nei pressi del ponte per Monasterolo e al tratto di strada di fronte all'ospedale Ss. Annunziata.
Nella settimana delle vacanze pasquali, durante la chiusura delle scuole, sarà invece asfaltata l'area in prossimità della nuova mensa delle elementari “Papa Giovanni XXIII”.
"Si tratta di lavori di manutenzione ordinaria – spiega l'assessore ai lavori pubblici Federica Brizio – su tratti di strada di competenza comunale che erano molto rovinati. Ora, l'asfalto rinnovato eliminerà i disagi evidenti per gli automobilisti e per chi vi transiterà".