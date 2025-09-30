DOWNHILL MTB / Rebecca Bruno vince la Coppa Europa, Thomas è sesto ed entrambi ottengono la wild card per la Coppa del Mondo 2026

La stagione internazionale si chiude a Kranjska Gora (Slovenia) con la finale della iXS EuropeanDownhill Cup valevole anche per il circuito Continental Series.

Ottimi risultati di squadra su una pista molto tecnica e impegnativa, con Rebecca Bruno che conclude 4° e Thomas Bruno 9°, ottimo Gilargino 5°.

Ma un weekend memorabile per i gemelli Bruno e per il Tribe Hotbikes che vede Rebecca Bruno conquistare la vittoria assoluta sia nella Coppa Europa iXS che nella Continental Series, coronando una stagione di altissimo livello e confermandosi tra le migliori giovani rider del panorama internazionale.

Thomas Bruno sigilla un ottimo 6° posto assoluto nel ranking Continental con una stagione costante e competitiva nella velocissima categoria Pro Male U17.

Grazie a questi piazzamenti, entrambi ottengono la wild card per la Coppa del Mondo 2026, pronti a compiere il salto di categoria e confrontarsi con i migliori Junior al mondo.

A seguire i prossimi appuntamenti del Team TRIBE Hotbikes:

• 11 ottobre – Hotbikes Open Day al Monte Alpet: incontro con il Tribe Hotbikes e la Scuola MTB per conoscere le nostre attività, valutare nuovi ingressi nel team agonistico e i nostri giovani campioni. Registrazione obbligatoria a tribehotbikes@gmail.com

• 12 ottobre – Monte Alpet: Kermesse “King of Alpet”.