Cuneo ospita il primo convegno regionale sulla nuova Legge Montagna

In occasione della giornata internazionale della montagna, venerdì 12 dicembre dalle ore 10, presso la Sala A del Centro Incontri di Corso Dante, si terrà il convegno “La nuova Legge sulla montagna. Tra criticità e opportunità: la sfida dell’attuazione“, organizzato e promosso dalla Provincia di Cuneo nell’ambito della sua attività di coordinamento dell’area vasta, con l’apporto scientifico dell’Avvocato Alessandro Paire, docente di Diritto amministrativo e pubblico presso l’Università di Genova.

L’evento, il primo di rilievo regionale sul tema, intende offrire una disamina, sotto i diversi punti di vista portati dai relatori, sulla la nuova cornice legislativa per le aree montane recente, la Legge Statale 12 settembre 2025, n. 131, “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane”, nota come DDL Montagna.

Ai saluti istituzionali del Presidente della Provincia, Luca Robaldo, seguirà l’introduzione da parte di Piera Maria Vipiana, avvocato e docente dell’Università di Genova. I lavori proseguiranno con gli interventi di: Marco Gallo, assessore regionale alla Montagna; Silvano Dovetta, consigliere delegato della Provincia di Cuneo; Maurizio Delfino, esperto di finanza e consigliere del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie; Maria Teresa Polito, Presidente congiunto onorario della Corte dei Conti; Sara Tomatis, assessore alla Metro Montagna del Comune di Cuneo. A coordinare i lavori sarà Alesssandro Paire, mentre le conclusioni saranno affidate al Segretario Generale della Provincia, Giorgio Musso.

L’evento è patrocinato dall’Ordine degli Avvocati di Cuneo e accreditato per la formazione continua degli avvocati con 3 crediti in materia ordinaria.

Per partecipare al convengo è richiesta l’iscrizione al link https://forms.gle/H4xJybQLZ62NFx7d6 .