QUATTRO ZAMPE / Fossano, trovata gattina in via Novara

Una gattina di circa un anno è stata trovata da alcuni giorni nel condominio di via Novara 2/a a Fossano. La micia, che sembra essere in buone condizioni di salute, è stata immediatamente soccorsa dai residenti dello stabile.

La signora Patrizia, che si è presa cura dell'animale, ha provveduto a portare la gattina dal veterinario per un controllo. Dalla visita è emerso che si tratta di una femmina di circa un anno, sterilizzata da poco tempo, segno che probabilmente ha una famiglia che la sta cercando.

"L'abbiamo trovata nel nostro condominio qualche giorno fa - racconta Patrizia - e non volendo lasciarla in strada, ci siamo subito attivati per capire se qualcuno la stesse cercando. La visita veterinaria ha confermato che è una gattina giovane e in salute, sterilizzata di recente".

I condomini di via Novara lanciano ora un appello per ritrovare i proprietari della micia. Chiunque riconoscesse l'animale o avesse informazioni utili è pregato di contattare la redazione del giornale, che provvederà a mettere in contatto le parti.

La gattina nel frattempo rimane sotto le cure amorevoli dei residenti del condominio, in attesa di poter tornare dalla sua famiglia.

Per informazioni contattare la redazione.