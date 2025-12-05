Busca in lutto per la scomparsa di Luca Aimar, giovane papà di 36 anni

Grande commozione a Busca per la prematura scomparsa di Luca Aimar, conosciuto da tutti come "Budi", morto questa mattina, venerdì 5 dicembre, a soli 36 anni, a causa di una grave malattia contro cui aveva combattuto con determinazione per un anno e mezzo.

Luca era molto noto in paese per la sua attività di riparazione di elettrodomestici, portata avanti prima insieme al padre Angelo e poi in autonomia. Appassionato sportivo, praticava arrampicata e mountain-bike, passioni che aveva continuato a coltivare anche durante i mesi di cure.

Lascia la compagna Patrizia, le figlie Frida e Sveva, il papà Angelo, la mamma Mirella, il fratello Igor con Arianna.

Il rosario sarà recitato questa sera, venerdì 5 dicembre, alle ore 20 nella chiesa parrocchiale di Busca. I funerali verranno celebrati domani, sabato 6 dicembre, alle ore 15, sempre in parrocchia.

Il sindaco Ezio Donadio ha espresso il cordoglio dell’intera comunità: "Non conoscevo personalmente il ragazzo, ma conoscevo bene il papà, che per anni ha gestito un negozio di riparazione di elettrodomestici. È una notizia molto triste: la morte di un giovane papà con due bambine piccole è davvero una tragedia. Sono vicino alla famiglia in questo momento di grande dolore".