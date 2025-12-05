A Sommariva del Bosco si accendono le luminarie natalizie

Anche quest' anno c'è aria di novità nel Natale sommarivese. Nel pomeriggio di oggi, venerdì 5 dicembre, si terrà l'accensione delle luminarie natalizie e del proiettore in piazza Roma.

Inoltre avverrà l'inaugurazione dell'albero di Natale addobbato dal gruppo delle uncinettine, che dopo i quadrotti e i pon-pon degli anni scorsi, si sono superate, e hanno preparato circa 500 stelle di Natale fatte all'uncinetto, che faranno bella mostra sull'albero esposto in piazza Roma.

Racconta la vicesindaca Cinzia Spagnolo: “Non saranno queste le uniche novità, in quanto dopo la Natività e i Re Magi dello scorso anno, in piazza Seyssel arriveranno anche i pastori. Un ringraziamento grandissimo a tutte le volontarie e i volontari che hanno lavorato per questi progetto, a chi ha prodotto le stelle di Natale, a chi ha preparato le figure su carta e a chi sapientemente ha intagliato le stesse sul legno per poterle poi rivestire con i quadrotti. Un ringraziamento allo staff dell'ufficio tecnico per il supporto nel posizionare queste opere, che rimarranno a disposizione dei visitatori per tutto il periodo delle festività. Sarà un piacere ammirarle dal vivo”.