 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 05 dicembre 2025, 15:25

A Sommariva del Bosco si accendono le luminarie natalizie

Nuovo albero di Natale e 500 stelle di Natale all’uncinetto preparate dai volontari

La piazza davanti al municipio di Sommariva del Bosco

La piazza davanti al municipio di Sommariva del Bosco

Anche quest' anno c'è aria di novità nel Natale sommarivese. Nel pomeriggio di oggi, venerdì 5 dicembre, si terrà l'accensione delle luminarie natalizie e del proiettore in piazza Roma.

Inoltre avverrà l'inaugurazione dell'albero di Natale addobbato dal gruppo delle uncinettine, che dopo i quadrotti e i pon-pon degli anni scorsi, si sono superate, e hanno preparato circa 500 stelle di Natale fatte all'uncinetto, che faranno bella mostra sull'albero esposto in piazza Roma.

Racconta la vicesindaca Cinzia Spagnolo: “Non saranno queste le uniche novità, in quanto dopo la Natività e i Re Magi dello scorso anno, in piazza Seyssel arriveranno anche i pastori. Un ringraziamento grandissimo a tutte le volontarie e i volontari che hanno lavorato per questi progetto, a chi ha prodotto le stelle di Natale, a chi ha preparato le figure su carta e a chi sapientemente ha intagliato le stesse sul legno per poterle poi rivestire con i quadrotti. Un ringraziamento allo staff dell'ufficio tecnico per il supporto nel posizionare queste opere, che rimarranno a disposizione dei visitatori per tutto il periodo delle festività. Sarà un piacere ammirarle dal vivo”.

Silvano Bertaina

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium