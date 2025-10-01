Collegiate Milan Bovisa: la tua nuova residenza universitaria di alta gamma a Milano

La recente apertura di Collegiate Milan Bovisa segna un vero salto di qualità nell’offerta abitativa per studenti a Milano. Situata nel vivace quartiere di Bovisa, questa nuova residenza propone un’esperienza completamente rinnovata, basata su comfort, design e una vita universitaria all’altezza delle aspettative. Con strutture di alto livello, una posizione strategica e un ambiente stimolante a due passi dal Politecnico di Milano, Collegiate Milan Bovisa ridefinisce il concetto di residenza per studenti.

Vantaggi del quartiere Bovisa per gli studenti

Oltre alla qualità della residenza, il quartiere in cui si vive ha un grande impatto sulla vita quotidiana dello studente. In questo senso, Bovisa rappresenta oggi una delle zone più interessanti e dinamiche di Milano per chi studia in città. Ecco alcuni dei motivi principali:

Quartiere in trasformazione con spirito creativo: Bovisa è passata da zona industriale a distretto moderno ed emergente. Oggi è riconosciuta come un polo dinamico di design e arte, anche grazie alla presenza della sede della Triennale Bovisa e del campus del Politecnico.

Eccellente connessione con la città: La residenza si trova a pochi minuti dalla stazione Milano Bovisa, nodo centrale della rete ferroviaria suburbana, con collegamenti rapidi verso il centro città, l’aeroporto di Malpensa e altre zone strategiche.

Vicino al Politecnico di Milano: Il campus Bovisa del Politecnico —dove si concentrano le facoltà di Architettura, Design e Ingegneria— è facilmente raggiungibile a piedi o in bicicletta, rendendo la vita accademica ancora più comoda.

Perché Collegiate Milan Bovisa si distingue dalle altre residenze

Se Milano offre molte opzioni di alloggio per studenti, poche riescono a raggiungere il livello di eccellenza di Collegiate Milan Bovisa. Questa residenza si distingue nettamente per i suoi servizi, la cura nei dettagli e l’attenzione al benessere degli studenti. A seguire, alcuni dei suoi principali punti di forza:

Servizi premium in un ambiente da resort: Collegiate offre tutto ciò che uno studente può desiderare: posizione strategica, comfort di alto livello e uno stile di vita che unisce studio, benessere e socialità.

Dotazioni esclusive: Palestra, piscina, cinema, sale studio, spazi di coworking, terrazza panoramica, manutenzione efficiente, Wi‑Fi illimitato e formula all-inclusive. Ogni dettaglio è pensato per semplificare la vita quotidiana.

Filosofia orientata al benessere: Collegiate non è solo un posto dove dormire, ma un luogo dove vivere appieno l’esperienza universitaria, crescere, socializzare e sentirsi a casa.

Una posizione ideale a Milano: Bovisa è un quartiere che combina tranquillità, identità locale e una connessione rapida con tutto ciò che Milano ha da offrire, sia dal punto di vista accademico che culturale.

Collegiate Milan Bovisa non è semplicemente una residenza, ma una proposta di vita universitaria evoluta. Grazie a una posizione strategica, strutture di prima classe e un’atmosfera che promuove il benessere e la crescita personale, è la scelta perfetta per chi cerca di vivere al meglio gli anni dell’università.