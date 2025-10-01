"Il freddo nelle ossa", Bruno Vallepiano presenta il suo nuovo thriller a Caraglio

La Biblioteca Civica di Caraglio ospita venerdì 10 ottobre alle ore 16.30 la presentazione del nuovo romanzo di Bruno Vallepiano "Il freddo nelle ossa", edito da Golem Edizioni. L'incontro, inserito nella rassegna "Venerdì letterario", è a ingresso libero e non necessita di prenotazione.

Il libro racconta l'ottava avventura di Mauro Bignami, protagonista che i lettori di Vallepiano hanno imparato a conoscere e apprezzare. Ancora scosso da un evento traumatico che lo aveva messo in pericolo di vita, Bignami cerca di ritrovare l'equilibrio con l'aiuto di uno psicologo, dedicandosi alla famiglia, al lavoro e alla natura.

Ma la tranquillità dura poco: durante una corsa nei boschi, scopre i resti di un corpo dilaniato, evento che riaccende in lui l'ossessione per la verità. Mentre l'inverno si avvicina e si susseguono nuovi colpi di scena, il protagonista si trova trascinato in un'indagine oscura che intreccia cronaca, segreti e dolore, mettendo alla prova i suoi limiti e la sua stessa lucidità.

Un thriller avvincente che conferma la capacità di Bruno Vallepiano di tenere il lettore con il fiato sospeso, mescolando sapientemente elementi del giallo classico con l'introspezione psicologica.

L'appuntamento è per venerdì 10 ottobre alle 16.30 presso la Biblioteca Civica di Caraglio. L'ingresso è gratuito.