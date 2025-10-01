Bra: alla consigliera Marina Isu la delega per la Pace

ll Consiglio comunale di Bra si è riunito ieri, martedì 30 settembre, per una riunione densa di argomenti e dopo l’eccezionale evento di Cheese.

La seduta si è aperta con la discussione di interrogazioni presentate dalla minoranza, relative in particolare all’istituzione di zone rosse in città, all’installazione di un dosso in strada Cacciorna, allo stato della bandiera d’Italia e dello stemma comunale nella rotonda di viale Rimembranze, a informazioni in merito all’omologazione dello Stadio “Attilio Bravi” per la Serie C, alla gestione del servizio idrico integrato, a criticità di viabilità e sicurezza in via Giovenale Boetto e via XXVI Maggio e alla richiesta di installazione di un dissuasore di velocità con proposta di passaggio pedonale sopraelevato in Bandito.

L’assemblea ha quindi discusso la mozione di supporto alla proposta, avanzata tra gli altri da Fondazione Fratelli Tutti, Azione Cattolica Italiana, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII e ACLI provinciali, di istituire a livello nazionale un Ministero della Pace, con azioni concrete di educazione civica, mediazione ai conflitti e cooperazione internazionale, sottoscritta dai consiglieri di maggioranza. Nell’ambito del testo, si prende anche atto dell’istituzione, da parte del sindaco Gianni Fogliato, di un’apposita delega comunale per la Pace, assegnata alla consigliera Marina Isu il 10 settembre scorso, con la finalità di proseguire e potenziare il ruolo della “Scuola di Pace Toni Lucci” di Bra e, contestualmente, promuovere azioni di sensibilizzazione con le realtà della società civile per una co-progettazione di iniziative formative, un proficuo scambio di buone pratiche di mediazione dei conflitti e una valutazione partecipata degli impatti internazionali sul territorio locale. La mozione è stata approvata con 10 voti favorevoli e l’astensione della minoranza.

La seduta è proseguita con la discussione di temi economici. L’assemblea ha quindi ratificato la settima variazione al Bilancio previsionale 2025, che ha visto il recepimento di numerosi contributi, tra cui quello regionale di 789.546,66 euro, volto al restauro della chiesa "della Madonnina" di Pollenzo. Tra le altre voci oggetto della variazione, il recepimento dei contributi regionali per l'Agenzia sociale per la locazione di 110 mila euro e per i progetti di pubblica utilità "Occupazione attiva" di 135mila euro e "Abili in Comune" di 53.650 euro, oltre a un contributo ministeriale a valere sul PNRR per la digitalizzazione dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU) per 18.990,54 euro. Il documento è stato approvato 9 voti favorevoli, 6 contrari.

Approvato (9 favorevoli, 5 contrari) anche il Bilancio consolidato Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) del 2024, documento che rappresenta la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.

La seduta del 30 settembre si è conclusa con l’approvazione, infine, del Documento unico di programmazione 2026/28 (DUP), testo che riunisce le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che guidano il bilancio di previsione, precedendolo e definendo politiche e programmi, in recepimento delle esigenze e delle caratteristiche del territorio. Numerosi i punti toccati, dai tributi all’istruzione, dalla sicurezza all’ordine pubblico, al commercio e alla cultura, passando per lavoro, giovani, trasporti e mobilità sostenibile, sport, ambiente e verde, sociale, rifiuti, urbanistica, servizi sociali territoriali, sanità, opere pubbliche e PNRR.

Il DUP è stato contestato aspramente dalla consigliera di minoranza Giuliana Mossino, che lo ha definito “l’ennesima prova di un’amministrazione ferma alla sola ordinaria amministrazione, senza visione né coraggio”. Vedi link:

Il video integrale della seduta è visibile sul portale bra.consiglicloud.it e sul canale You Tube del Comune di Bra.