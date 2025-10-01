Movida selvaggia e schiamazzi in centro ad Alba: l’assessore Tibaldi annuncia la linea dura

Schiamazzi notturni, ragazzi alticci che disturbano i residenti, auto lanciate come in gare improvvisate in pieno centro. Le segnalazioni arrivate nelle ultime settimane da piazza Cagnasso e via Cuneo hanno acceso i riflettori sulla movida selvaggia che, soprattutto nei fine settimana, compromette la quiete di chi vive nel cuore cittadino.

La questione è stata portata in Consiglio comunale dal consigliere Lorenzo Barbero, che ha chiesto chiarimenti e soluzioni concrete all’amministrazione. “I cittadini lamentano episodi fastidiosi e chiedono maggiore presenza e controlli – ha spiegato –. Si tratta di aree frequentate anche da turisti e non è certo una buona vetrina per la città”.

A rispondere è stato l’assessore alla Sicurezza Davide Tibaldi, che ha confermato la piena consapevolezza del problema. “Siamo intervenuti con azioni mirate di controllo e presidio, grazie al lavoro della Polizia municipale e alla collaborazione dei Carabinieri – ha dichiarato –. Gli interventi hanno riguardato non solo le zone segnalate, ma anche corso Piave, dove un supermercato aperto 24 ore su 24 rappresenta un punto delicato per la vendita di alcolici notturni”.

Parallelamente, il Comune ha richiamato gli esercenti al rispetto delle nuove normative sulla sicurezza, che impongono misure come videosorveglianza interna e personale addetto alla vigilanza. “Abbiamo sollecitato più volte i locali a dotarsi di strumenti adeguati – ha sottolineato Tibaldi –. Non tutti hanno risposto in maniera positiva, ma il rispetto delle regole è un dovere che non ammette eccezioni”.

Infine, l’assessore ha ribadito la linea dell’amministrazione: dialogo e ascolto, ma fermezza verso chi crea disagi. “Siamo disponibili a tavoli di confronto con i comitati di quartiere e con l’opposizione – ha concluso – ma chi disturba la quiete pubblica e non rispetta le norme deve sapere che ci sarà tolleranza zero”.

Il consigliere Barbero, ringraziando le forze dell'ordine e la polizia municipale, ha ribadito la necessità di fare di più per ridurre le criticità e i disagi per i residenti, continuando a vigilare sulla vendita di bevande alcoliche ai minorenni.