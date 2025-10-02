Scontro frontale nel pomeriggio a Sant’Albano Stura

Incidente stradale oggi pomeriggio, giovedì 2 ottobre, a Sant’Albano Stura, in direzione Cuneo, presso la zona del Peso, dove due automobili si sono scontrate frontalmente. L’impatto ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Fossano, ancora sul posto per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti, e ambulanze del 118, che hanno preso in carico i feriti. Al momento non si conosce con precisione la gravità delle lesioni riportate dai conducenti.