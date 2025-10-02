"Vincere facile": con l'ASL CN2 un corso gratuito per sensibilizzare sui rischi del gioco d'azzardo

L’ASL CN2 da tempo si occupa di promozione della salute anche attraverso la Media Education. In quest’ottica, dal 2000, presso il Servizio per le Dipendenze (SerD) dell’Azienda Sanitaria, è attivo il Centro Steadycam, realtà specializzata in interventi e metodologie di lavoro per l’utilizzo degli audiovisivi e degli ambienti digitali come terreni di incontro con i cittadini (giovani e adulti) per lavorare sugli stili di vita e i comportamenti a rischio.

Il Centro Steadycam, all’interno della realizzazione dei progetti regionali contro l’azzardo, propone per i docenti delle scuole secondarie di secondo grado della Regione Piemonte (in particolare per i docenti delle classi terze e quarte) una formazione finalizzata alla realizzazione, nelle proprie classi, di attività di prevenzione e sensibilizzazione sul tema del gioco d’azzardo. Nell’economia del gioco d’azzardo, in continua crescita, l’Italia è diventato il primo mercato d’Europa, e uno dei più importanti al mondo: la raccolta del 2024 ha raggiunto quota 157 miliardi (+6,6% rispetto al 2023), con perdite che sfiorano i 23 miliardi e un’importante crescita del gioco online.

Il corso proposto dall’ASL CN2 per i docenti si configura come un MOOC (Massive Open Online Course) fruibile a distanza nel periodo Ottobre-Dicembre 2025. Ogni settimana verrà rilasciato un modulo con videolezioni, schede didattiche e approfondimenti. Il programma prevede 7 moduli, fruibili a distanza e in totale autonomia dai partecipanti durante tutta la settimana del rilascio del modulo stesso. Al termine di ogni modulo verrà richiesto il superamento di un test per accedere a quello successivo. L’impegno di tempo previsto è di circa 2 ore per modulo, comprensivo di videolezioni e approfondimenti.

La formazione sarà strutturata in modo da fornire ai docenti conoscenze chiare e aggiornate sul fenomeno del gioco d’azzardo nella sua totalità, con approfondimenti sulla matematica del gioco, sull’intreccio tra gioco d’azzardo e media e sui rischi legati all’azzardo. Si tratta di un corso in grado di mixare teoria con una buona dose di operatività: per ogni modulo sono previste unità didattiche per realizzare, nelle proprie classi, delle attività di sensibilizzazione sui rischi dell’azzardo.

L’attività formativa rilascerà un certificato di frequenza al superamento di tutti i test previsti. Le attività formative del MOOC potranno essere accreditate da parte dell’Istituto Scolastico di appartenenza o della Scuola Polo per la Formazione, seguendo le vigenti procedure della Direttiva Ministeriale 170/2016.

Il corso, la cui partenza è prevista per lunedì 27 ottobre 2025, è totalmente gratuito, ma è necessario iscriversi entro e non oltre venerdì 24 ottobre tramite il seguente modulo: https://centrosteadycam.it/vincere-facile-mooc-iscrizione/

In allegato la scheda del corso.