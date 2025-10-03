 / Al Direttore

Al Direttore | 03 ottobre 2025, 11:38

Alberto Deninotti: “La scuola non è il luogo della politica”

Intervento del sindaco di Marene e dirigente provinciale di Fratelli d’Italia a proposito dello sciopero di oggi per la Palestina

Dal sindaco di Marene, Alberto Deninotti, dirigente provinciale di Fratelli d’Italia, riceviamo e pubblichiamo:

Ieri mattina sulle pagine del “diario dei bambini” delle scuole di Marene è comparso un avviso che informa sullo sciopero indetto da alcune sigle sindacali.

Non intendo entrare in polemica politica, ma credo sia giusto fare una riflessione.

Lo sciopero è un diritto costituzionalmente garantito e merita rispetto. 

Tuttavia, dovrebbe riguardare motivazioni di carattere lavorativo. In questo caso, invece, si tratta di una questione internazionale legata alla Palestina: un tema certamente complesso e rilevante, ma che non coinvolge direttamente la scuola e rischia di trasformare lo sciopero in uno strumento politico, snaturandone la funzione.

La scuola, però, non è il luogo della politica. È il luogo in cui si cresce, si impara, si costruisce il futuro dei nostri bambini e ragazzi. Per questo credo che sarebbe molto più utile garantire la presenza in classe e, se mai, affrontare questi temi insieme agli studenti, con spirito educativo e formativo, fornendo strumenti per comprendere e riflettere.

Sono fiducioso che gli insegnanti, che svolgono un ruolo fondamentale con impegno e passione, sapranno continuare a mettere al centro la crescita dei loro alunni.

Perché la miglior politica, in fondo, resta sempre quella del buon senso.

Alberto Deninotti, sindaco di Marene

