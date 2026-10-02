Raccolti 12.000 euro col 5X1000, la Fondazione Ospedale Savigliano Saluzzo Fossano ringrazia chi ha creduto in loro

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera della Fondazione Ospedale Savigliano Saluzzo Fossano che ringrazia tutti quanti abbiano destinato il loro 5X1000 alla Fondazione.

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Dimostriamo tutta la nostra gratitudine a quanti l’anno scorso hanno deciso liberamente di destinare nella loro Dichiarazione annuale dei redditi la quota del 5X1000 alla Fondazione Ospedale Savigliano Saluzzo Fossano.

Con grande sorpresa, infatti, abbiamo visto arrivare sul nostro conto corrente bancario un bonifico di euro 12.031,45, frutto della generosità di tante persone che credono nella bontà del nostro operato. Considerato che, data la nostra giovane età, è il primo anno che possiamo usufruire di questo preziosissimo aiuto, lo consideriamo un ottimo risultato. Non per nulla siamo la quarta realtà saviglianese nella classifica per entità dell’importo.

La fiducia che è stata riposta nella Fondazione Ospedale Savigliano Saluzzo Fossano non può che spronarci a proseguire sulla strada intrapresa due anni fa, unendo aziende, istituzioni e cittadini che hanno scelto di mettere insieme competenze, responsabilità e visione per sostenere la sanità del territorio. Un progetto costruito dalla comunità e per la comunità, pensato per accompagnare il percorso verso il nuovo ospedale e rafforzare, nel tempo, i servizi dedicati alla salute, alla cura e alla prevenzione.